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Interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo in provincia di Arezzo
Emergenza maltempo nell'Aretino: circa 70 interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime 24 ore.

Maltempo nell’Aretino, 70 interventi dei Vigili del Fuoco: persone isolate, allagamenti e strade chiuse

Notte di emergenza tra Sansepolcro, Anghiari e Arezzo. Due persone evacuate con l’elicottero Drago, soccorsi ancora in corso per raggiungere quattro residenti isolati.

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Maltempo nell’Aretino, 70 interventi dei Vigili del Fuoco: persone isolate, allagamenti e strade chiuse

Notte di emergenza tra Sansepolcro, Anghiari e Arezzo. Due persone evacuate con l’elicottero Drago, soccorsi ancora in corso per raggiungere quattro residenti isolati.

Sono circa 70 gli interventi effettuati nelle ultime 24 ore dai Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la provincia. Allagamenti, alberi caduti, frane e persone rimaste isolate hanno richiesto un intenso lavoro delle squadre di soccorso, soprattutto nelle zone di Sansepolcro, Anghiari e La Chiassa-Tregozzano, nel comune di Arezzo.

Le operazioni hanno impegnato i Vigili del Fuoco della sede centrale di Arezzo, del distaccamento di Bibbiena e dei distaccamenti volontari di Sansepolcro e Pratovecchio.

Nel corso della notte alcuni automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti intrappolati nelle proprie vetture invase dall’acqua. Altre persone sono rimaste bloccate nelle abitazioni nelle località di San Leo, nel comune di Anghiari, e Montagna, nel territorio di Sansepolcro.

Due persone evacuate con l’elicottero Drago

Nella mattinata di oggi, in località Il Palazzo, nel comune di Sansepolcro, è intervenuto anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che ha evacuato due persone rimaste isolate nelle proprie abitazioni, impossibili da raggiungere con i mezzi di soccorso terrestri.

Al momento della comunicazione dei Vigili del Fuoco risultavano ancora in corso le operazioni per raggiungere altre quattro persone isolate, tra cui una con difficoltà motorie, in località La Montagna.

I soccorritori stanno operando con mezzi fuoristrada, poiché le condizioni meteorologiche avverse non consentono l’utilizzo dell’elicottero.

Frane e smottamenti, diverse strade interrotte

Il maltempo ha provocato anche pesanti ripercussioni sulla viabilità provinciale, con strade chiuse a causa di frane e smottamenti.

Tra le situazioni più critiche segnalate figurano la strada comunale di accesso alla località Montagna, la strada statale Marecchiese nel comune di Sansepolcro e la strada provinciale 77 nel territorio di Anghiari.

Prosegue l’attività dei Vigili del Fuoco, con le squadre di Sansepolcro e della sede centrale di Arezzo impegnate negli interventi ancora da completare.

Sul territorio operano anche i volontari della Protezione Civile, gli operatori dell’Unione dei Comuni e delle amministrazioni comunali interessate, impegnati nelle attività di supporto alla popolazione e nella gestione dell’emergenza.

La situazione resta delicata, soprattutto nelle aree dove allagamenti e movimenti franosi rendono difficoltosi gli spostamenti e l’arrivo dei mezzi di soccorso.

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