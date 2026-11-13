Arezzo, il Tale e Quale Show della Rotaia compie dieci anni: spettacolo per il Calcit

Sabato 14 novembre, alle 21, il Teatro Tenda di Arezzo ospiterà la decima edizione del Tale e Quale Show della Rotaia, lo spettacolo di beneficenza il cui ricavato sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il Servizio Scudo.

Sul palco saliranno cantanti del territorio che si cimenteranno in esibizioni ispirate al celebre format televisivo Tale e Quale Show. Ad accompagnarli ci saranno orchestra e coro dal vivo, mentre le coreografie saranno curate dalle scuole di danza Alpha Ballet e La Danzeria.

A condurre la serata saranno la giornalista Elisa Pieschi e l’ex ferroviere Ciro Camerota. Non mancheranno momenti di cabaret con Gli Avanzi di Balera.

Il riferimento alla «Rotaia» non è casuale: lo spettacolo è nato dall’idea di un gruppo di ferrovieri che continua ancora oggi a organizzarlo. Sono Angiolo Neri, Franco Chiassai ed Enrico Ercolani. La direzione artistica è affidata a Maurizio Borgogni, con la collaborazione di Francesco Maria Rossi.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Guido d’Arezzo. Una serata che mette insieme talento locale, divertimento e solidarietà, con un obiettivo concreto: sostenere l’attività del Servizio Scudo.