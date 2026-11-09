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Interno del Teatro Petrarca di Arezzo, sede dell'inaugurazione di Arezzo Science Lab 2026
Il Teatro Petrarca di Arezzo ospiterà il 4 dicembre l'apertura della quinta edizione di Arezzo Science Lab.

Arezzo Science Lab, da Cacciari a Mercalli: la scienza torna sul palco del Petrarca

Al via il 4 dicembre la quinta edizione del festival diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi. Sette appuntamenti annunciati fino a maggio 2027, con protagonisti della scienza, della filosofia e della divulgazione. Atteso anche un Premio Nobel.

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Arezzo Science Lab, da Cacciari a Mercalli: la scienza torna sul palco del Petrarca

Al via il 4 dicembre la quinta edizione del festival diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi. Sette appuntamenti annunciati fino a maggio 2027, con protagonisti della scienza, della filosofia e della divulgazione. Atteso anche un Premio Nobel.

Arezzo Science Lab torna per la quinta edizione con un calendario di incontri che, dal 4 dicembre 2026, accompagnerà la città fino alla primavera del 2027. Ad aprire il festival di divulgazione scientifica, diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi, sarà Massimo Cacciari, venerdì 4 dicembre alle 21 al Teatro Petrarca, con lo spettacolo-conferenza Kaos, dedicato alla lettura del presente e dei suoi conflitti geopolitici attraverso la filosofia.

Il cartellone attraversa discipline diverse, dall’etologia alla climatologia, dalla fisica all’archeologia. E in un’epoca in cui tutti hanno una risposta pronta su qualsiasi argomento, ascoltare chi le domande se le pone per mestiere potrebbe essere una salutare novità.

Il calendario degli appuntamenti

Il 15 gennaio 2027 toccherà a Valter Tucci, con L’intelligenza delle prede, un incontro sul comportamento animale e sui possibili collegamenti con le relazioni sociali umane. Il 25 febbraio alle 21 arriverà il climatologo Luca Mercalli con Breve storia del clima in Italia.

Il 6 marzo alle 21 sarà la volta della fisica Maria Concetta Morrone, docente alla Scuola Normale Superiore, con La scienza delle donne, dedicato a figure e vicende della storia scientifica.

Due gli appuntamenti annunciati per aprile: il 10 alle 21 Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, parlerà del valore dei musei con Perché abbiamo bisogno dei musei; il 24 alle 21 il geologo Luca Bindi racconterà la ricerca sui quasicristalli.

A maggio tornerà Guido Tonelli, fisico tra i protagonisti degli esperimenti del CERN che hanno portato alla scoperta del bosone di Higgs. Il suo incontro, Quel caos grandioso chiamato Universo, sarà un viaggio nella storia del cosmo. La data esatta non è ancora indicata nel comunicato degli organizzatori.

Un Premio Nobel ancora da annunciare

Il programma prevede anche eventi speciali e ospiti a sorpresa. Gli organizzatori annunciano la partecipazione di un Premio Nobel, il cui nome sarà comunicato durante la stagione. Una promessa interessante, in attesa di conoscere il protagonista e la data.

«Siamo veramente felici perché quello che è nato come un esperimento è diventato uno degli appuntamenti più amati in città e conosciuto ormai a livello nazionale», dichiarano Lorenzo e Gabriele Grazi.

Il festival comprende anche attività di approfondimento destinate alle scuole e agli studenti del territorio. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Arezzo, con il patrocinio del Comune e della Fondazione Guido d’Arezzo. Main sponsor TCA spa, con il sostegno di Gimet Brass, Banca di Anghiari e Stia, Caffè River, Unicoop Firenze, Centro Chirurgico Toscano, Marino fa Mercato e Grafiche Badiali.

Informazioni e prenotazioni: arezzosciencelab@gmail.com, WhatsApp 347 9251722. Il comunicato non specifica i prezzi dei biglietti.

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