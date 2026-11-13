Tennis Giotto, doppietta nel wheelchair a Cordenons e primo titolo pro per Ciurnelli

AREZZO – Doppietta per il Tennis Giotto al Torneo Nazionale Wheelchair di Cordenons, in Friuli-Venezia Giulia. Protagonisti Salvatore Vasta e Lorenzo Degl’Innocenti, entrambi allenati dal circolo aretino, che hanno conquistato i primi posti nei tabelloni di singolo e doppio.

Nel singolare, la finale è stata un derby tutto targato Tennis Giotto: Vasta, già vincitore a Cordenons nel 2024, ha superato Degl’Innocenti per 7-5 al terzo set, al termine di una sfida combattuta ed equilibrata. Nel doppio, invece, i due sono diventati compagni di squadra e hanno conquistato il titolo imponendosi in finale per 6-0, 6-3.

Al torneo ha partecipato anche Mario Cabras, semifinalista nei tabelloni di consolazione sia in singolo sia in doppio. I risultati si aggiungono al titolo di vicecampione d’Italia a squadre conquistato dal Tennis Giotto e confermano la crescita del settore wheelchair tennis seguito dal maestro Giacomo Grazi.

Le soddisfazioni per il circolo aretino arrivano anche dal tennis internazionale. Raffaele Ciurnelli, classe 2008, ha vinto il suo primo torneo professionistico di doppio insieme al coetaneo Matteo Gribaldo. La coppia italiana, già campione d’Europa Under 18 nel 2025, si è imposta all’ITF M15 di San Gregorio di Catania.

Decisiva la vittoria in semifinale contro i tedeschi Adrian Oetzbach e John Sperle, teste di serie numero uno. In finale Ciurnelli e Gribaldo hanno poi battuto Alessandro Battiston e Francesco Ferrari per 6-2, 6-3. Un successo che porta nuovi punti nel ranking mondiale ATP al giovane aretino e arricchisce un 2026 già segnato dalla partecipazione ai quattro tornei del Grande Slam giovanili.

Un’altra esperienza internazionale ha visto protagonista Zeno Roveri, impegnato con la nazionale italiana Under 16 nella Junior Davis Cup al Cairo, in Egitto. Il tennista aretino, nato nel 2010, dopo la sconfitta nell’incontro d’esordio contro un coetaneo della Repubblica Ceca ha collezionato cinque successi contro avversari di Venezuela, Giappone, Marocco e Canada.

Dopo i quarti di finale raggiunti in singolo e in doppio agli ultimi Campionati Europei Under 16, Roveri ha così confermato la propria crescita nel panorama del tennis giovanile internazionale.