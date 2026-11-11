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Vignetta satirica di Lambardi sulle minacce di bomba alle scuole, con Putin, un religioso iraniano e un hacker incappucciato davanti a un computer.
L’allarme bomba nelle scuole di Arezzo e del Casentino visto dalla matita di Lambardi.

Allarme bomba nelle scuole, la matita di Lombardi cerca i responsabili

Dopo le minacce via email e le evacuazioni ad Arezzo e in Casentino, Lombardi racconta con una vignetta il lato più inquietante e assurdo della vicenda.

Paolo Lombardi
By Paolo Lombardi

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Paolo Lombardi

Allarme bomba nelle scuole, la matita di Lombardi cerca i responsabili

Dopo le minacce via email e le evacuazioni ad Arezzo e in Casentino, Lombardi racconta con una vignetta il lato più inquietante e assurdo della vicenda.

Le minacce di bomba arrivate questa mattina, mercoledì 11 novembre, in numerose scuole di Arezzo e del Casentino hanno provocato evacuazioni precauzionali, controlli e comprensibile preoccupazione tra studenti, insegnanti e famiglie.

Un’ondata di email intimidatorie ha coinvolto centinaia di istituti in tutta Italia. Mentre le forze dell’ordine verificano le segnalazioni e cercano di risalire ai responsabili, Lombardi affida alla sua matita una lettura decisamente irriverente dell’accaduto.

Nella vignetta troviamo Vladimir Putin, un religioso iraniano e, al centro, un misterioso personaggio incappucciato davanti al computer. Le strette di mano raccontano tutto, senza bisogno di una parola.

Naturalmente è satira, non un’identificazione dei responsabili. Perché una cosa è certa: oggi è bastata una tastiera per mettere in allarme intere comunità scolastiche.

E mentre gli investigatori cercano chi abbia davvero inviato quelle email, Lombardi ha già convocato i suoi sospettati. Almeno sulla carta.

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Paolo Lombardi
Paolo Lombardi è un disegnatore satirico attivo dal 2008. Le sue vignette sono state pubblicate da numerose testate italiane e internazionali, tra cui la Repubblica, L’Espresso, Il Vernacoliere, Le Monde, Le Figaro e Charlie Hebdo. Ha partecipato a mostre ed eventi in diversi Paesi ed è membro di Cartooning for Peace e del team di Cartoon Movement.

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