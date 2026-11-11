Allarme bomba nelle scuole, la matita di Lombardi cerca i responsabili

Le minacce di bomba arrivate questa mattina, mercoledì 11 novembre, in numerose scuole di Arezzo e del Casentino hanno provocato evacuazioni precauzionali, controlli e comprensibile preoccupazione tra studenti, insegnanti e famiglie.

Un’ondata di email intimidatorie ha coinvolto centinaia di istituti in tutta Italia. Mentre le forze dell’ordine verificano le segnalazioni e cercano di risalire ai responsabili, Lombardi affida alla sua matita una lettura decisamente irriverente dell’accaduto.

Nella vignetta troviamo Vladimir Putin, un religioso iraniano e, al centro, un misterioso personaggio incappucciato davanti al computer. Le strette di mano raccontano tutto, senza bisogno di una parola.

Naturalmente è satira, non un’identificazione dei responsabili. Perché una cosa è certa: oggi è bastata una tastiera per mettere in allarme intere comunità scolastiche.

E mentre gli investigatori cercano chi abbia davvero inviato quelle email, Lombardi ha già convocato i suoi sospettati. Almeno sulla carta.