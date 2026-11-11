Svolta ecologica ad Arezzo: via le auto elettriche dal centro, ma il parco del manicomio diventa un autodromo

Comune di Arezzo

Grandi manovre sulla mobilità sostenibile all’ombra della Chimera.

Dal 20 ottobre scorso, con una mossa che farebbe invidia ai più fini strateghi dell’ecologia inversa, il Comune di Arezzo ha deciso di mettere al bando le auto elettriche dalla ZTL.

Il motivo è facilmente intuibile: questi veicoli silenziosi e a zero emissioni stavano diventando una presenza decisamente troppo ingombrante.

Non producendo nemmeno un filo di fumo nero, rischiavano infatti di rovinare l’atmosfera d’altri tempi garantita dalle gloriosissime auto a gasolio «Euro 0» dei residenti, veri patrimoni storici su quattro ruote che meritano spazio e rispetto.

A rendere il tutto ancora più frizzante ci pensa il portale istituzionale del Comune.

Nella pagina dedicata ai permessi ZTL, infatti, campeggia ancora trionfante la vecchia dicitura secondo cui alle auto elettriche «è consentito il transito in ZTL A senza limiti di orario» (pagina del Comune di Arezzo), in perfetto contrasto con il nuovo disciplinare allegato appena più in basso.

Un brillante esempio di schrödingerismo burocratico: puoi entrare e non puoi entrare allo stesso tempo; l’importante è scoprire quale delle due versioni sia vera al momento dell’arrivo della multa.

Ma mentre il centro storico viene eroicamente purificato dalla minaccia delle batterie al litio, la vera natura selvaggia trova sfogo altrove: all’interno del parco del campus universitario, ovvero l’ex parco del manicomio.

Qui, dove vige un rigorosissimo divieto di accesso per quasi tutti i veicoli, si assiste quotidianamente a un safari motoristico senza precedenti.

Le auto, ignorando con olimpica noncuranza i cartelli di divieto e i malinconici resti delle sbarre divelte all’ingresso, si esibiscono in parcheggi acrobatici sopra aiuole, prati e vialetti.

Il capolavoro amministrativo, però, si tocca nei pressi dei cantieri per il nuovo edificio del SIM.

Per arginare l’invasione, sono comparsi fiammanti cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata.

Un raffinato esercizio di stile: vietare di parcheggiare a chi, per legge, non avrebbe nemmeno potuto varcare il cancello.

È la nascita del «divieto al quadrato», una nuova frontiera del codice della strada dove due negazioni, evidentemente, non affermano ma confondono.

E mentre gli automobilisti sfrecciano tra i viali alberati rivendicando il diritto di precedenza su pedoni e temerari genitori con bambini in bicicletta, il cerchio si chiude.

La ZTL è salva dal silenzio delle auto elettriche, e lo smog, per par condicio, si è semplicemente trasferito a prendere un po’ d’aria fresca al parco.

D’altronde, siamo pur sempre nell’ex manicomio: un po’ di sana follia urbanistica è solo un omaggio alla storia del luogo.