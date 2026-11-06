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Manifesto Cenere ’n toh! Là! di Filippo Nibbi con Donald Trump e Giorgia Meloni su una panchina
«Cenere ’n toh! Là!», manifesto di Filippo Nibbi.

Filippo Nibbi, tre nuovi manifesti tra Trump, elezioni e veti

Tre nuovi «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi: «Cenere ’n toh! Là!», «E lezioni di mezzo mandato» e «È troppo troppo Veto!». Satira tra politica e disuguaglianze.

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Filippo Nibbi, tre nuovi manifesti tra Trump, elezioni e veti

Tre nuovi «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi: «Cenere ’n toh! Là!», «E lezioni di mezzo mandato» e «È troppo troppo Veto!». Satira tra politica e disuguaglianze.

Tre nuovi manifesti di Filippo Nibbi arrivano sulle pagine dell’Ortica con il consueto repertorio di giochi di parole, immagini spiazzanti e frecciate alla politica. Si passa da Trump e Meloni alle «lezioni» di mezzo mandato, fino a un veto che guarda all’antica Roma e alle difficoltà delle famiglie.

Cenere ’n toh! Là!

Donald Trump e Giorgia Meloni seduti fianco a fianco, una battuta in vernacolo e una scarpa trasformata in giudizio politico. «Vota come una scarpa!» è il colpo finale di Nibbi, che lascia al lettore il piacere, o il dispiacere, di riconoscere i protagonisti.

Manifesto Cenere ’n toh! Là! di Filippo Nibbi con Donald Trump e Giorgia Meloni seduti su una panchina
«Cenere ’n toh! Là!», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

E lezioni di mezzo mandato

Un calcio a uno striscione e una frase sulle persone importanti che la vita ci presenta. Il titolo spezza «elezioni» in «e lezioni», mentre l’immagine sposta il discorso sul terreno delle contrapposizioni politiche. La lezione, qui, non ha un professore ufficiale: ciascuno può decidere chi la stia dando e chi dovrebbe impararla.

Manifesto E lezioni di mezzo mandato di Filippo Nibbi con un uomo che calcia un grande striscione rosso
«E lezioni di mezzo mandato», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

È troppo troppo Veto!

L’antica Roma da una parte, un cappellino rosso con la scritta «VETO» dall’altra. Il gioco tra passato e presente si chiude con «I ricchi banchettano, le famiglie arrancano». Un’accusa sociale secca, che sotto la battuta lascia ben poco spazio all’allegria.

Manifesto È troppo troppo Veto! di Filippo Nibbi con scena dell'antica Roma e cappellino rosso con scritta VETO
«È troppo troppo Veto!», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

Tre manifesti, tre registri diversi. Nibbi affida alle immagini l’ultima parola e a chi guarda il compito di cogliere il bersaglio. Una cosa è certa: quando la politica diventa un manifesto, almeno la battuta non ha bisogno del voto di fiducia.

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Filippo Nibbi
Nato a Cortona. Poeta e scrittore della Fantastica arte di inventare il possibile e renderlo reale con il gusto del sogno, delle creatività e del piacere. Ha collaborato con Gianni Rodari. È autore del poema "Parlando di mio nonno Polifemo".

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