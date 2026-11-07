HomeSatira civicaArezzo Città del Natale, anche i parcheggi si mettono a fare i...
Parcheggi ad Arezzo, tariffe della sosta durante la Città del Natale 2026.
Ad Arezzo il Natale si avvicina e i parcheggi si adeguano: 10 euro al Centro Affari, mentre per le altre tariffe la giunta sta ancora decidendo.

Arezzo Città del Natale, anche i parcheggi si mettono a fare i mercatini: il posto auto diventa un regalo da 10 euro

Al Centro Affari la sosta passa da 8 a 10 euro con navetta inclusa. Per gli altri parcheggi si valutano rincari natalizi. Ad Arezzo anche le strisce blu potrebbero entrare nello spirito delle feste, soprattutto quando c'è da incassare.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Arezzo Città del Natale, anche i parcheggi si mettono a fare i mercatini: il posto auto diventa un regalo da 10 euro

Al Centro Affari la sosta passa da 8 a 10 euro con navetta inclusa. Per gli altri parcheggi si valutano rincari natalizi. Ad Arezzo anche le strisce blu potrebbero entrare nello spirito delle feste, soprattutto quando c'è da incassare.

Ad Arezzo il Natale arriva il 14 novembre, ma per i parcheggi Babbo Natale ha già aperto la cassa. E stavolta, anziché portare i regali, sembra intenzionato a riscuoterli.

La prima certezza riguarda il parcheggio del Centro Affari: si passa da 8 a 10 euro al giorno, navetta per il Baldaccio compresa. Un aumento del 25%, giusto per ricordare ai visitatori che la magia del Natale ha un prezzo. E che la slitta, evidentemente, costa meno dell’automobile.

I 600 posti disponibili ad Arezzo Fiere e Congressi saranno utilizzabili dal 4 all’8 dicembre, nei giorni del grande assalto turistico. Per il resto della città, invece, la giunta sta ancora valutando se e quanto ritoccare le tariffe.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Arezzo, sul tavolo ci sarebbero anche i parcheggi dove oggi si può lasciare l’auto per l’intera giornata con 3 euro. Una cifra evidentemente scandalosa: con tutti questi turisti che arrivano, rischiamo addirittura di lasciargli qualche spicciolo in tasca.

Tre euro per parcheggiare tutto il giorno? Una vergogna internazionale.

Il ragionamento che emerge è semplice: Arezzo richiama una folla di visitatori, dunque bisogna adeguare il prezzo della sosta all’importanza dell’evento.

Si parla di 5 o 6 euro per alcune tariffe giornaliere, ma per ora non è stato deciso niente. Anche al parcheggio Pietri, dove la sosta costa 70 centesimi l’ora, si valuta l’eventuale passaggio a un euro.

D’altra parte Pietri dispone delle scale mobili, e non vorremo mica pretendere che uno salga verso il Duomo senza contribuire adeguatamente all’economia natalizia. Tra un po’, per ammirare il panorama, potrebbe servire il Telepass.

Il turista viene per i mercatini, ma anche il parchimetro vuole la sua bancarella.

L’obiettivo dichiarato è anche quello di ridurre le automobili che girano continuamente alla ricerca di un posto libero, contribuendo a congestionare la città.

Una questione seria, sia chiaro. Ma la soluzione allo studio presenta un interessante risvolto filosofico: se l’automobilista continua a girare, aumentiamo il prezzo del parcheggio. Così, quando finalmente lo trova, oltre al posto ha trovato anche una nuova ragione per imprecare.

E poi c’è l’altro argomento: i turisti sarebbero addirittura stupiti dalle tariffe troppo basse. Secondo il racconto riportato dal quotidiano, qualcuno telefonerebbe ad Atam perché il parchimetro non accetta più soldi.

Una tragedia. Gente disperata con le monete in mano, incapace di versarle tutte nelle casse cittadine. Una sofferenza alla quale un’amministrazione sensibile non può restare indifferente.

Per fortuna si sta studiando come alleviarla.

Gli aretini? Tranquilli, almeno gli abbonamenti non aumentano.

Gli abbonamenti mensili da 30 euro dovrebbero restare invariati. Una buona notizia per i residenti, anche se resta da capire come distinguere, negli altri casi, il portafoglio del turista da quello dell’aretino.

Nel frattempo, la domenica si annuncia una stretta sulla Ztl, con ulteriori limitazioni agli accessi per i non autorizzati e la sosta a pagamento negli stalli interessati. Il tutto per evitare che il centro diventi un autoscontro con le luminarie.

La decisione sugli eventuali aumenti delle altre tariffe è attesa dalla giunta nella prossima settimana.

Insomma, la Città del Natale si prepara a riempirsi di luci, casette, visitatori e automobili. E mentre tutti pensano ai regali, qualcuno sta facendo i conti con gli incassi.

Perché ad Arezzo lo spirito natalizio è una cosa meravigliosa: scende dal cielo, illumina le piazze e, quando incontra una striscia blu, diventa immediatamente una voce di bilancio.

Il miracolo del Natale? Trasformare un parcheggio in un’attrazione a pagamento. Senza nemmeno doverci mettere una ruota panoramica.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali. Gli ulteriori aumenti delle tariffe citati sono ipotesi ancora da decidere.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Arezzo, serpenti in barattolo accanto ai cassonetti: in via Fossombroni la differenziata si fa a sangue freddo
Prossimo articolo
Nuoto ad Arezzo, 180 vigili del fuoco in vasca: stavolta l’acqua non serve a spegnere incendi
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Arezzo, chi si prende cura degli altri non deve restare solo: “Sostegni” continuerà anche nel 2027

Redazione -
ToscanaBILE conferma la quinta edizione del progetto gratuito dedicato ai caregiver. Intanto proseguono gli incontri a Fuoricentro per affrontare solitudine, stress e difficoltà familiari.

Arezzo, ti sfasciano l’auto e scappano? Ora ci pensano le telecamere. Se hanno visto qualcosa

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Arezzo, con 10.000 euro a scuola arrivano i campus: per Harvard manca solo il resto

Satira civica Gianni Bufaloni -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕