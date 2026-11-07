Arezzo Città del Natale, anche i parcheggi si mettono a fare i mercatini: il posto auto diventa un regalo da 10 euro

Ad Arezzo il Natale arriva il 14 novembre, ma per i parcheggi Babbo Natale ha già aperto la cassa. E stavolta, anziché portare i regali, sembra intenzionato a riscuoterli.

La prima certezza riguarda il parcheggio del Centro Affari: si passa da 8 a 10 euro al giorno, navetta per il Baldaccio compresa. Un aumento del 25%, giusto per ricordare ai visitatori che la magia del Natale ha un prezzo. E che la slitta, evidentemente, costa meno dell’automobile.

I 600 posti disponibili ad Arezzo Fiere e Congressi saranno utilizzabili dal 4 all’8 dicembre, nei giorni del grande assalto turistico. Per il resto della città, invece, la giunta sta ancora valutando se e quanto ritoccare le tariffe.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Arezzo, sul tavolo ci sarebbero anche i parcheggi dove oggi si può lasciare l’auto per l’intera giornata con 3 euro. Una cifra evidentemente scandalosa: con tutti questi turisti che arrivano, rischiamo addirittura di lasciargli qualche spicciolo in tasca.

Tre euro per parcheggiare tutto il giorno? Una vergogna internazionale.

Il ragionamento che emerge è semplice: Arezzo richiama una folla di visitatori, dunque bisogna adeguare il prezzo della sosta all’importanza dell’evento.

Si parla di 5 o 6 euro per alcune tariffe giornaliere, ma per ora non è stato deciso niente. Anche al parcheggio Pietri, dove la sosta costa 70 centesimi l’ora, si valuta l’eventuale passaggio a un euro.

D’altra parte Pietri dispone delle scale mobili, e non vorremo mica pretendere che uno salga verso il Duomo senza contribuire adeguatamente all’economia natalizia. Tra un po’, per ammirare il panorama, potrebbe servire il Telepass.

Il turista viene per i mercatini, ma anche il parchimetro vuole la sua bancarella.

L’obiettivo dichiarato è anche quello di ridurre le automobili che girano continuamente alla ricerca di un posto libero, contribuendo a congestionare la città.

Una questione seria, sia chiaro. Ma la soluzione allo studio presenta un interessante risvolto filosofico: se l’automobilista continua a girare, aumentiamo il prezzo del parcheggio. Così, quando finalmente lo trova, oltre al posto ha trovato anche una nuova ragione per imprecare.

E poi c’è l’altro argomento: i turisti sarebbero addirittura stupiti dalle tariffe troppo basse. Secondo il racconto riportato dal quotidiano, qualcuno telefonerebbe ad Atam perché il parchimetro non accetta più soldi.

Una tragedia. Gente disperata con le monete in mano, incapace di versarle tutte nelle casse cittadine. Una sofferenza alla quale un’amministrazione sensibile non può restare indifferente.

Per fortuna si sta studiando come alleviarla.

Gli aretini? Tranquilli, almeno gli abbonamenti non aumentano.

Gli abbonamenti mensili da 30 euro dovrebbero restare invariati. Una buona notizia per i residenti, anche se resta da capire come distinguere, negli altri casi, il portafoglio del turista da quello dell’aretino.

Nel frattempo, la domenica si annuncia una stretta sulla Ztl, con ulteriori limitazioni agli accessi per i non autorizzati e la sosta a pagamento negli stalli interessati. Il tutto per evitare che il centro diventi un autoscontro con le luminarie.

La decisione sugli eventuali aumenti delle altre tariffe è attesa dalla giunta nella prossima settimana.

Insomma, la Città del Natale si prepara a riempirsi di luci, casette, visitatori e automobili. E mentre tutti pensano ai regali, qualcuno sta facendo i conti con gli incassi.

Perché ad Arezzo lo spirito natalizio è una cosa meravigliosa: scende dal cielo, illumina le piazze e, quando incontra una striscia blu, diventa immediatamente una voce di bilancio.

Il miracolo del Natale? Trasformare un parcheggio in un’attrazione a pagamento. Senza nemmeno doverci mettere una ruota panoramica.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali. Gli ulteriori aumenti delle tariffe citati sono ipotesi ancora da decidere.