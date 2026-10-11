HomeSaluteArezzo, sulla salute siamo a mezza vita: non stiamo malissimo, ma c’è...
Presentazione di Salute273, il progetto sulla salute nei 273 comuni della Toscana
: La Regione Toscana presenta Salute273: per Arezzo un quadro intermedio, con la salute generale tra gli ambiti da approfondire.

Arezzo, sulla salute siamo a mezza vita: non stiamo malissimo, ma c’è poco da brindare

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

Gianni Bufaloni

Arezzo, sulla salute siamo a mezza vita: non stiamo malissimo, ma c’è poco da brindare

In Toscana ci sono comuni dove l’aspettativa di vita arriva a 87 anni e altri dove si ferma a 77. Dieci anni di differenza. Praticamente il tempo necessario per vedere finire certi lavori pubblici, ammesso che nel frattempo qualcuno abbia trovato i soldi per completarli.

A raccontarlo è Salute273, il nuovo progetto della Regione Toscana e dell’Agenzia regionale di sanità (Ars), che ha realizzato una carta d’identità della salute per ciascuno dei 273 comuni toscani.

E siccome ad Arezzo siamo abituati alle classifiche, dalle città dove si vive meglio a quelle dove si parcheggia peggio, vediamo come ce la caviamo quando in palio non c’è un riconoscimento da appendere in Comune, ma qualcosa di decisamente più importante: la salute.

Arezzo? Nel mezzo. Come spesso accade.

Il capoluogo aretino presenta un profilo complessivamente intermedio rispetto agli altri comuni della Toscana. Non siamo tra i territori messi peggio, ma nemmeno tra quelli che possono dormire sonni tranquilli.

Le valutazioni più favorevoli riguardano il contesto sociale e le risorse del territorio, la salute materno-infantile e la cronicità.

In posizione intermedia troviamo la salute mentale e l’appropriatezza e continuità dell’assistenza.

La voce sulla quale, invece, la scheda invita ad approfondire è quella della salute generale.

Tradotto dal linguaggio delle statistiche: qualcosa funziona, qualcos’altro meno e sarebbe opportuno capire perché. Possibilmente prima che il cittadino debba scoprirlo personalmente.

Una Toscana, tante aspettative di vita

I dati regionali mostrano differenze importanti. Nei comuni toscani la speranza di vita alla nascita oscilla tra 77 e 87 anni, mentre il tasso di mortalità generale, calcolato su un periodo di dieci anni, varia da 684 a 1.163 decessi ogni 100 mila residenti.

Attenzione, però: questi sono gli estremi rilevati nell’intera Toscana, non i valori specifici di Arezzo. E non significano che trasferendosi da un comune all’altro si guadagnino automaticamente dieci anni di vita. Magari bastasse cambiare residenza per sistemare anche la pressione.

Il progetto prende in considerazione diversi indicatori distribuiti in sei grandi ambiti: salute generale, cronicità, salute mentale, materno-infantile, appropriatezza e continuità dell’assistenza, contesto sociale e risorse del territorio.

L’obiettivo è capire dove le condizioni di salute risultano migliori e dove emergono problemi che meritano attenzione.

Non si tratta di una classifica dei comuni virtuosi e di quelli da bocciare. I numeri descrivono condizioni territoriali, non assegnano automaticamente responsabilità alle amministrazioni o agli ospedali.

Ora che ci sono i numeri, servirebbero anche le risposte

Ed è proprio questo il punto interessante.

Perché conoscere i problemi è importante, ma risolverli sarebbe persino meglio.

Se ad Arezzo la salute generale emerge come un ambito da approfondire, sarebbe utile sapere quali indicatori pesano maggiormente sul risultato, quali differenze esistono rispetto agli altri territori e quali interventi potrebbero migliorare la situazione.

Soprattutto sarebbe interessante capire come questi dati entreranno nelle decisioni sulla sanità pubblica, sull’assistenza territoriale e sulla prevenzione.

La carta d’identità sanitaria è uno strumento utile, consultabile da tutti, e permette di confrontare territori diversi sulla base di dati e non soltanto di impressioni.

Anche i cittadini possono controllare

Chi vuole conoscere la situazione del proprio comune può consultare gratuitamente il progetto sul sito ufficiale dell’Ars Toscana.

Si possono esaminare i diversi indicatori e confrontare il proprio territorio con altre realtà della regione.

Un’occasione anche per i cittadini della provincia di Arezzo, dal Casentino alla Valtiberina, dal Valdarno alla Valdichiana, per capire cosa raccontano i numeri sulla salute del luogo in cui vivono.

Insomma, adesso abbiamo anche la carta d’identità della salute.

Speriamo soltanto che non faccia la fine di tanti altri documenti pubblici: presentati con soddisfazione, commentati per qualche giorno e poi riposti in un cassetto.

Perché una cosa è sapere quanto si vive. Un’altra è fare qualcosa perché si viva meglio.

E possibilmente abbastanza a lungo da vedere qualche risultato.

Questo articolo usa l’ironia per commentare dati e fatti reali.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Sulla Cethosia biblis…
Prossimo articolo
Fotoantiquaria ad Arezzo, il fascino della fotografia d’epoca negli scatti di Felice Rogialli
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.

Punture scelte

Cortona, rubano 5 milioni di vino Antinori: sette ladri, due camion e nemmeno un brindisi

Redazione -
Colpo da record alla cantina Antinori: sparite 30mila bottiglie di pregio. I ladri hanno disattivato gli allarmi e caricato due camion.

Firenze, mette una bombola sotto il David “per fare arte”: Michelangelo chiede il trasferimento

Satira civica Il Forestiero -

Arezzo, miracolo in piazza San Jacopo: la fontana ha scoperto che deve zampillare

Satira civica Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕

Le vignette dell’Ortica

Sulla Cethosia biblis…

Redazione -
Bradi Pit incontra una Cethosia biblis nella nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati per L’Ortica.

Scherza coi santi ma lascia stare i giaguari

Vignette Giuseppe Scapigliati -