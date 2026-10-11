In Toscana ci sono comuni dove l’aspettativa di vita arriva a 87 anni e altri dove si ferma a 77. Dieci anni di differenza. Praticamente il tempo necessario per vedere finire certi lavori pubblici, ammesso che nel frattempo qualcuno abbia trovato i soldi per completarli.

A raccontarlo è Salute273, il nuovo progetto della Regione Toscana e dell’Agenzia regionale di sanità (Ars), che ha realizzato una carta d’identità della salute per ciascuno dei 273 comuni toscani.

E siccome ad Arezzo siamo abituati alle classifiche, dalle città dove si vive meglio a quelle dove si parcheggia peggio, vediamo come ce la caviamo quando in palio non c’è un riconoscimento da appendere in Comune, ma qualcosa di decisamente più importante: la salute.

Arezzo? Nel mezzo. Come spesso accade.

Il capoluogo aretino presenta un profilo complessivamente intermedio rispetto agli altri comuni della Toscana. Non siamo tra i territori messi peggio, ma nemmeno tra quelli che possono dormire sonni tranquilli.

Le valutazioni più favorevoli riguardano il contesto sociale e le risorse del territorio, la salute materno-infantile e la cronicità.

In posizione intermedia troviamo la salute mentale e l’appropriatezza e continuità dell’assistenza.

La voce sulla quale, invece, la scheda invita ad approfondire è quella della salute generale.

Tradotto dal linguaggio delle statistiche: qualcosa funziona, qualcos’altro meno e sarebbe opportuno capire perché. Possibilmente prima che il cittadino debba scoprirlo personalmente.

Una Toscana, tante aspettative di vita

I dati regionali mostrano differenze importanti. Nei comuni toscani la speranza di vita alla nascita oscilla tra 77 e 87 anni, mentre il tasso di mortalità generale, calcolato su un periodo di dieci anni, varia da 684 a 1.163 decessi ogni 100 mila residenti.

Attenzione, però: questi sono gli estremi rilevati nell’intera Toscana, non i valori specifici di Arezzo. E non significano che trasferendosi da un comune all’altro si guadagnino automaticamente dieci anni di vita. Magari bastasse cambiare residenza per sistemare anche la pressione.

Il progetto prende in considerazione diversi indicatori distribuiti in sei grandi ambiti: salute generale, cronicità, salute mentale, materno-infantile, appropriatezza e continuità dell’assistenza, contesto sociale e risorse del territorio.

L’obiettivo è capire dove le condizioni di salute risultano migliori e dove emergono problemi che meritano attenzione.

Non si tratta di una classifica dei comuni virtuosi e di quelli da bocciare. I numeri descrivono condizioni territoriali, non assegnano automaticamente responsabilità alle amministrazioni o agli ospedali.

Ora che ci sono i numeri, servirebbero anche le risposte

Ed è proprio questo il punto interessante.

Perché conoscere i problemi è importante, ma risolverli sarebbe persino meglio.

Se ad Arezzo la salute generale emerge come un ambito da approfondire, sarebbe utile sapere quali indicatori pesano maggiormente sul risultato, quali differenze esistono rispetto agli altri territori e quali interventi potrebbero migliorare la situazione.

Soprattutto sarebbe interessante capire come questi dati entreranno nelle decisioni sulla sanità pubblica, sull’assistenza territoriale e sulla prevenzione.

La carta d’identità sanitaria è uno strumento utile, consultabile da tutti, e permette di confrontare territori diversi sulla base di dati e non soltanto di impressioni.

Anche i cittadini possono controllare

Chi vuole conoscere la situazione del proprio comune può consultare gratuitamente il progetto sul sito ufficiale dell’Ars Toscana.

Si possono esaminare i diversi indicatori e confrontare il proprio territorio con altre realtà della regione.

Un’occasione anche per i cittadini della provincia di Arezzo, dal Casentino alla Valtiberina, dal Valdarno alla Valdichiana, per capire cosa raccontano i numeri sulla salute del luogo in cui vivono.

Insomma, adesso abbiamo anche la carta d’identità della salute.

Speriamo soltanto che non faccia la fine di tanti altri documenti pubblici: presentati con soddisfazione, commentati per qualche giorno e poi riposti in un cassetto.

Perché una cosa è sapere quanto si vive. Un’altra è fare qualcosa perché si viva meglio.

E possibilmente abbastanza a lungo da vedere qualche risultato.

Questo articolo usa l’ironia per commentare dati e fatti reali.