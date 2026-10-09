Piazza Saione, com’era e come sta diventando: il quartiere cambia volto nelle fotografie

Piazza Saione cambia volto e le fotografie raccontano quanto sia diverso questo angolo di Arezzo rispetto al passato. Accanto alle immagini dei lavori dell’ottobre 2026 abbiamo ritrovato fotografie d’archivio, con scatti che risalgono, secondo le date registrate nei file, al 2007 e al 2009. La chiesa è sempre lì, ma intorno sono cambiati strade, spazi e abitudini. E il cantiere attuale non è ancora concluso.

Dal 5 ottobre sono in vigore modifiche temporanee alla viabilità per consentire il completamento dell’attraversamento pedonale, la sistemazione dei cordoli e le opere di collegamento tra via Guelfa e via Trasimeno. Secondo quanto comunicato dal Comune, le limitazioni in via Trasimeno proseguono fino alle 9 di lunedì 12 ottobre. È stata inoltre invertita temporaneamente la direzione di marcia in via Vezzosi, verso via Libia.

La fase finale arriva dopo mesi di lavori e disagi per chi abita, lavora o attraversa il quartiere. Adesso la piazza comincia a mostrare il suo nuovo volto. Per un giudizio definitivo, però, meglio aspettare che spariscano anche le ultime transenne: ad Arezzo quelle, talvolta, sembrano avere una residenza più stabile degli abitanti.

La prima galleria, qui sotto, documenta la situazione attuale. Le fotografie più vecchie saranno affiancate alle nuove per un confronto tra la piazza di allora e quella di oggi, senza confondere il cantiere ancora aperto con l’opera ultimata. A lavori conclusi torneremo negli stessi punti per verificare il risultato definitivo.

Piazza Saione prima dei lavori: le immagini d’archivio

Le fotografie conservano vedute della piazza prima dell’attuale riqualificazione. Le date registrate nei file rimandano al 2007 e al 2009, ma sono da considerare indicative.

Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d’archivio 1.

Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d’archivio 2.

Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d’archivio 3.

Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d’archivio 4.

Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d’archivio 5.

Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d’archivio 6.

Piazza Saione nell’ottobre 2026: il cantiere verso la conclusione

Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 1.

Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 2.

Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 3.

Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 4.

Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 5.

Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 6.

Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 7.

Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 8.