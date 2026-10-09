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Piazza Saione ad Arezzo durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026
Piazza Saione durante gli ultimi interventi di riqualificazione, ottobre 2026.

Piazza Saione, com’era e come sta diventando: il quartiere cambia volto nelle fotografie

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Gino Perticai

Piazza Saione, com’era e come sta diventando: il quartiere cambia volto nelle fotografie

Piazza Saione cambia volto e le fotografie raccontano quanto sia diverso questo angolo di Arezzo rispetto al passato. Accanto alle immagini dei lavori dell’ottobre 2026 abbiamo ritrovato fotografie d’archivio, con scatti che risalgono, secondo le date registrate nei file, al 2007 e al 2009. La chiesa è sempre lì, ma intorno sono cambiati strade, spazi e abitudini. E il cantiere attuale non è ancora concluso.

Dal 5 ottobre sono in vigore modifiche temporanee alla viabilità per consentire il completamento dell’attraversamento pedonale, la sistemazione dei cordoli e le opere di collegamento tra via Guelfa e via Trasimeno. Secondo quanto comunicato dal Comune, le limitazioni in via Trasimeno proseguono fino alle 9 di lunedì 12 ottobre. È stata inoltre invertita temporaneamente la direzione di marcia in via Vezzosi, verso via Libia.

La fase finale arriva dopo mesi di lavori e disagi per chi abita, lavora o attraversa il quartiere. Adesso la piazza comincia a mostrare il suo nuovo volto. Per un giudizio definitivo, però, meglio aspettare che spariscano anche le ultime transenne: ad Arezzo quelle, talvolta, sembrano avere una residenza più stabile degli abitanti.

La prima galleria, qui sotto, documenta la situazione attuale. Le fotografie più vecchie saranno affiancate alle nuove per un confronto tra la piazza di allora e quella di oggi, senza confondere il cantiere ancora aperto con l’opera ultimata. A lavori conclusi torneremo negli stessi punti per verificare il risultato definitivo.

Piazza Saione prima dei lavori: le immagini d’archivio

Le fotografie conservano vedute della piazza prima dell’attuale riqualificazione. Le date registrate nei file rimandano al 2007 e al 2009, ma sono da considerare indicative.

Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d'archivio 1.
Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d’archivio 1.
Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d'archivio 2.
Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d’archivio 2.
Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d'archivio 3.
Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d’archivio 3.
Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d'archivio 4.
Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d’archivio 4.
Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d'archivio 5.
Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d’archivio 5.
Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d'archivio 6.
Piazza Saione prima degli interventi, fotografia d’archivio 6.

Piazza Saione nell’ottobre 2026: il cantiere verso la conclusione

Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 1.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 1.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 2.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 2.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 3.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 3.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 4.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 4.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 5.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 5.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 6.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 6.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 7.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 7.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 8.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 8.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 9.
Piazza Saione durante i lavori di riqualificazione, ottobre 2026. Foto 9.

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Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

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