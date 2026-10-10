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olizia Stradale di Arezzo con i 542 chili lordi di hashish sequestrati sull'A1
Gli agenti della Polizia Stradale di Arezzo con il carico di hashish sequestrato sull'A1. Foto: Polizia di Stato.

A1, oltre mezza tonnellata di hashish in auto: arrestato un 29enne a Terranuova Bracciolini

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A1, oltre mezza tonnellata di hashish in auto: arrestato un 29enne a Terranuova Bracciolini

Un controllo notturno sull’autostrada A1 si è concluso con un maxi sequestro di hashish: 542 chili lordi di stupefacente, nascosti in un’auto con targa francese. L’operazione è stata condotta nella notte del 4 ottobre 2026 dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo, nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini.

La pattuglia ha fermato una vettura che viaggiava in direzione sud. Alla guida si trovava un cittadino marocchino di 29 anni che, secondo quanto comunicato dalla Polizia, era entrato in Italia attraverso il valico di Ventimiglia.

Durante la verifica dei documenti, gli agenti hanno notato il nervosismo e l’affanno del conducente e hanno deciso di approfondire il controllo. La perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta di numerosi colli sistemati tra il bagagliaio e i sedili posteriori, con la sostanza nascosta in sacchi di juta e altre confezioni.

Il carico, dal peso complessivo lordo di 542 chilogrammi, è risultato positivo ai cannabinoidi in seguito agli accertamenti del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Arezzo.

Il ventinovenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con l’aggravante dell’ingente quantitativo. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è stato trasferito nella casa circondariale cittadina. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo di responsabilità.

Oltre mezza tonnellata di hashish in un’automobile: più che un bagagliaio, sembrava un magazzino viaggiante. Ma a fermare il carico, stavolta, non è stato il traffico dell’Autosole.

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