Castiglion Fiorentino, la fiera «Uno, Nessuno e Centomila» raccontata in 18 fotografie

Castiglion Fiorentino si riempie di libri e lettori con «Uno, Nessuno e Centomila», la fiera del libro in programma il 10 e 11 ottobre 2026 nelle piazze e nelle vie del centro storico.
Tra banchi di volumi usati e donati, visitatori a caccia di storie e scaffali trasferiti all’aperto, la manifestazione propone oltre 30mila libri a un euro ciascuno. Il ricavato è destinato a sostenere le attività della Biblioteca comunale.
L’edizione 2026 dedica particolare attenzione al giallo, al crime e al noir, nel cinquantesimo anniversario della morte di Agatha Christie. Il programma comprende anche incontri con autori, letture, laboratori e spettacoli.
La nostra fotogalleria racconta l’atmosfera della manifestazione: i libri sui banchi, il centro storico e, soprattutto, la curiosità di chi si ferma a sfogliare un volume. Perché un libro a un euro è un affare; trovare il tempo di leggerlo, ormai, è quasi fantascienza.
La fiera prosegue domenica 11 ottobre, con ingresso gratuito.