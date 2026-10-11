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Piazza e visitatori alla fiera Uno, Nessuno e Centomila di Castiglion Fiorentino, ottobre 2026
Piazza e visitatori alla fiera del libro Uno, Nessuno e Centomila a Castiglion Fiorentino.

Castiglion Fiorentino, la fiera «Uno, Nessuno e Centomila» raccontata in 18 fotografie

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Castiglion Fiorentino, la fiera «Uno, Nessuno e Centomila» raccontata in 18 fotografie

Castiglion Fiorentino si riempie di libri e lettori con «Uno, Nessuno e Centomila», la fiera del libro in programma il 10 e 11 ottobre 2026 nelle piazze e nelle vie del centro storico.

Tra banchi di volumi usati e donati, visitatori a caccia di storie e scaffali trasferiti all’aperto, la manifestazione propone oltre 30mila libri a un euro ciascuno. Il ricavato è destinato a sostenere le attività della Biblioteca comunale.

L’edizione 2026 dedica particolare attenzione al giallo, al crime e al noir, nel cinquantesimo anniversario della morte di Agatha Christie. Il programma comprende anche incontri con autori, letture, laboratori e spettacoli.

La nostra fotogalleria racconta l’atmosfera della manifestazione: i libri sui banchi, il centro storico e, soprattutto, la curiosità di chi si ferma a sfogliare un volume. Perché un libro a un euro è un affare; trovare il tempo di leggerlo, ormai, è quasi fantascienza.

La fiera prosegue domenica 11 ottobre, con ingresso gratuito.

piazza e visitatori alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Piazza e visitatori alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
mercatino libri in piazza alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Mercatino libri in piazza alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
banchi e lettori alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Banchi e lettori alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
lettori sfogliano libri alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Lettori sfogliano libri alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
ragazza tra i libri alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Ragazza tra i libri alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
libri usati in esposizione alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Libri usati in esposizione alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
visitatori ai banchi alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Visitatori ai banchi alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
banchi sotto i portici alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Banchi sotto i portici alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
ricerca del libro alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Ricerca del libro alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
scelta dei volumi alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Scelta dei volumi alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
famiglie e lettori alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Famiglie e lettori alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
lettori tra i volumi alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Lettori tra i volumi alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
scelta dei libri usati alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Scelta dei libri usati alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
libri e piazza alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Libri e piazza alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
gruppo di lettrici alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Gruppo di lettrici alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
banco di libri in piazza alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Banco di libri in piazza alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
libri all aperto alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Libri all aperto alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.
distesa di libri alla fiera del libro di Castiglion Fiorentino
Distesa di libri alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

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