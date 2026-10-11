Castiglion Fiorentino, la fiera «Uno, Nessuno e Centomila» raccontata in 18 fotografie

Castiglion Fiorentino si riempie di libri e lettori con «Uno, Nessuno e Centomila», la fiera del libro in programma il 10 e 11 ottobre 2026 nelle piazze e nelle vie del centro storico.

Tra banchi di volumi usati e donati, visitatori a caccia di storie e scaffali trasferiti all’aperto, la manifestazione propone oltre 30mila libri a un euro ciascuno. Il ricavato è destinato a sostenere le attività della Biblioteca comunale.

L’edizione 2026 dedica particolare attenzione al giallo, al crime e al noir, nel cinquantesimo anniversario della morte di Agatha Christie. Il programma comprende anche incontri con autori, letture, laboratori e spettacoli.

La nostra fotogalleria racconta l’atmosfera della manifestazione: i libri sui banchi, il centro storico e, soprattutto, la curiosità di chi si ferma a sfogliare un volume. Perché un libro a un euro è un affare; trovare il tempo di leggerlo, ormai, è quasi fantascienza.

La fiera prosegue domenica 11 ottobre, con ingresso gratuito.

Piazza e visitatori alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Mercatino libri in piazza alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Banchi e lettori alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Lettori sfogliano libri alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Ragazza tra i libri alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Libri usati in esposizione alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Visitatori ai banchi alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Banchi sotto i portici alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Ricerca del libro alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Scelta dei volumi alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Famiglie e lettori alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Lettori tra i volumi alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Scelta dei libri usati alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Libri e piazza alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Gruppo di lettrici alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Banco di libri in piazza alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.

Libri all aperto alla fiera Uno, Nessuno e Centomila.