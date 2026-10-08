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Arezzo, miracolo in piazza San Jacopo: la fontana ha scoperto che deve zampillare

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Gino Perticai

Arezzo, miracolo in piazza San Jacopo: la fontana ha scoperto che deve zampillare

Ad Arezzo è successo qualcosa che merita di essere raccontato: la fontana tra piazza San Jacopo e piazza Risorgimento è tornata a zampillare.

Non è uno scherzo, non è un effetto speciale e nemmeno una delle solite promesse da campagna elettorale. Stavolta l’acqua c’è davvero. Scorre, si muove e viene perfino illuminata. Insomma, la fontana ha ripreso a fare il mestiere per cui era stata costruita.

Le immagini documentano i lavori effettuati sugli impianti: pozzetti aperti, cavi elettrici, apparecchiature, attrezzi e tecnici impegnati a rimettere in funzione il sistema. Poi arriva il video, quello che chiude il cerchio: gli zampilli sono tornati.

Per gli aretini abituati a vedere fontane senz’acqua, si tratta quasi di un evento straordinario.

Del resto, proprio L’Ortica aveva raccontato nei mesi scorsi la vicenda della fontana di piazza Risorgimento, danneggiata da un camion della nettezza urbana e successivamente riparata nella parte in muratura. Allora avevamo posto una domanda piuttosto semplice: una volta sistemata la pietra, sarebbe tornata anche l’acqua?

Evidentemente qualcuno deve aver preso sul serio il quesito.

Naturalmente non sappiamo se siano servite riunioni, sopralluoghi, autorizzazioni o qualche rito propiziatorio. Sappiamo però che i tecnici hanno lavorato e che il risultato, almeno dalle immagini disponibili, finalmente si vede.

Adesso c’è perfino il rumore dell’acqua. Un dettaglio che, per una fontana, dovrebbe essere abbastanza normale. Ad Arezzo, invece, rischia di diventare un’attrazione turistica.

Sia chiaro: quando un intervento restituisce funzionalità e decoro a uno spazio pubblico, è giusto riconoscerlo. E agli operai che ci hanno messo le mani va dato merito del lavoro.

Rimane soltanto una speranza: che gli zampilli non siano una comparsa straordinaria, ma tornino a far parte stabilmente della vita della piazza.

Perché una fontana che funziona non dovrebbe fare notizia.

Ma ad Arezzo, di questi tempi, anche l’acqua che esce dal posto giusto merita un titolo.

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Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

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