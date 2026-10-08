Arezzo, miracolo in piazza San Jacopo: la fontana ha scoperto che deve zampillare

Ad Arezzo è successo qualcosa che merita di essere raccontato: la fontana tra piazza San Jacopo e piazza Risorgimento è tornata a zampillare.

Non è uno scherzo, non è un effetto speciale e nemmeno una delle solite promesse da campagna elettorale. Stavolta l’acqua c’è davvero. Scorre, si muove e viene perfino illuminata. Insomma, la fontana ha ripreso a fare il mestiere per cui era stata costruita.

Le immagini documentano i lavori effettuati sugli impianti: pozzetti aperti, cavi elettrici, apparecchiature, attrezzi e tecnici impegnati a rimettere in funzione il sistema. Poi arriva il video, quello che chiude il cerchio: gli zampilli sono tornati.

Per gli aretini abituati a vedere fontane senz’acqua, si tratta quasi di un evento straordinario.

Del resto, proprio L’Ortica aveva raccontato nei mesi scorsi la vicenda della fontana di piazza Risorgimento, danneggiata da un camion della nettezza urbana e successivamente riparata nella parte in muratura. Allora avevamo posto una domanda piuttosto semplice: una volta sistemata la pietra, sarebbe tornata anche l’acqua?

Evidentemente qualcuno deve aver preso sul serio il quesito.

Naturalmente non sappiamo se siano servite riunioni, sopralluoghi, autorizzazioni o qualche rito propiziatorio. Sappiamo però che i tecnici hanno lavorato e che il risultato, almeno dalle immagini disponibili, finalmente si vede.

Adesso c’è perfino il rumore dell’acqua. Un dettaglio che, per una fontana, dovrebbe essere abbastanza normale. Ad Arezzo, invece, rischia di diventare un’attrazione turistica.

Sia chiaro: quando un intervento restituisce funzionalità e decoro a uno spazio pubblico, è giusto riconoscerlo. E agli operai che ci hanno messo le mani va dato merito del lavoro.

Rimane soltanto una speranza: che gli zampilli non siano una comparsa straordinaria, ma tornino a far parte stabilmente della vita della piazza.

Perché una fontana che funziona non dovrebbe fare notizia.

Ma ad Arezzo, di questi tempi, anche l’acqua che esce dal posto giusto merita un titolo.