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Fotoantiquaria ad Arezzo, mostra mercato dedicata alla fotografia d'epoca.
Uno degli scatti della fotogallery dedicata a Fotoantiquaria ad Arezzo.

Fotoantiquaria ad Arezzo, il fascino della fotografia d’epoca negli scatti di Felice Rogialli

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Fotoantiquaria ad Arezzo, il fascino della fotografia d’epoca negli scatti di Felice Rogialli

Ad Arezzo la fotografia torna protagonista con Fotoantiquaria, l’appuntamento dedicato agli appassionati di macchine fotografiche d’epoca, strumenti storici, accessori e oggetti da collezione.

Tra i banchi della manifestazione si incontrano pezzi che raccontano decenni di storia della fotografia, quando per scattare un’immagine servivano una macchina fotografica, un rullino e anche una buona dose di pazienza. Altro che telefonini e cento selfie prima di colazione.

Obiettivi, fotocamere analogiche, apparecchi d’altri tempi e piccoli tesori da riscoprire attirano l’attenzione di collezionisti, curiosi e appassionati.

A raccontare l’atmosfera di Fotoantiquaria sono gli scatti di Felice Rogialli, che ci accompagnano in un viaggio per immagini tra oggetti, dettagli e momenti della manifestazione.

Vi lasciamo alla nostra galleria fotografica, perché certe storie, prima ancora di essere raccontate, meritano di essere guardate.

Fotografie di Felice Rogialli.

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