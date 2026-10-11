Tra le fronde della foresta arriva una Cethosia biblis, farfalla dall’aspetto spettacolare. Bradi Pit, come sempre, osserva la scena con la sua proverbiale calma. Nella nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati, la natura offre un altro piccolo pretesto per sorridere.
Sulla Cethosia biblis…
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Sulla Cethosia biblis…
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