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Controlli durante la raccolta dei funghi nell’Aretino
Controlli durante la stagione della raccolta dei funghi. Tra limiti, dimensioni minime e aree regolamentate, anche il bosco ha le sue regole. (Foto archvio)

Boschi pieni di porcini, social pieni di fenomeni: è tornato il fungaiolo da like

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Gino Perticai

Boschi pieni di porcini, social pieni di fenomeni: è tornato il fungaiolo da like

È tornata la stagione dei funghi e, puntuale come l’umidità nel bosco, è tornata anche un’altra specie ormai diffusissima: il fungaiolo social. Quello che non si limita a trovare un porcino, ma sente il dovere civico di mostrarlo a mezzo mondo, possibilmente tenendolo in mano come una Coppa dei Campioni.

Una volta il cavatore vero aveva due regole: conoscere il bosco e non dire a nessuno dove era stato. Se gli chiedevi dove aveva trovato i porcini, la risposta più precisa era: “in giro”. Oggi invece abbiamo coordinate, video, cestini, tavolate, primi piani, panoramiche e, se la connessione regge, manca poco alla diretta dal castagno.

Il rito è ormai codificato. Foto del paniere alle otto del mattino. Video del “bottino” alle nove. Tavolata alle tredici. Alle quattordici parte il campionato mondiale del commento: “Grande!”, “Che spettacolo!”, “Annata eccezionale!”. Il porcino, poveraccio, è diventato un influencer senza aver firmato neppure un contratto.

Il problema è che, ogni tanto, insieme all’orgoglio del cercatore finiscono sui social anche dettagli meno celebrativi. In certe immagini si vedono funghi che sembrano parecchio piccoli, cestini che paiono usciti dal magazzino generale dei porcini e raccolte talmente generose da far venire almeno una domanda: siamo ancora nel raccolto personale o è partita una succursale del mercato ortofrutticolo?

Le regole, infatti, esistono. In Toscana il limite ordinario di raccolta è di tre chili al giorno per persona, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa. Per i porcini del genere Boletus, sezione Edules, è vietata la raccolta quando il cappello è inferiore a quattro centimetri. Nei parchi, nelle riserve e in altre aree protette o regolamentate possono inoltre esserci ulteriori limiti, divieti o autorizzazioni specifiche.

Questo naturalmente non significa che ogni foto con un cesto abbondante dimostri una violazione: potrebbe trattarsi del raccolto di più persone, di una delle eccezioni previste o semplicemente dell’effetto prospettiva, che sui social riesce a ingrandire contemporaneamente porcini, ego e pescato del giorno. Ma un principio elementare rimane: se metti tutto in vetrina, poi non puoi stupirti se qualcuno guarda anche l’etichetta.

E qui emerge la differenza tra il vecchio cavatore e il nuovo professionista del like. Il primo conosce sentieri, stagioni, piante e fungaie, raccoglie quello che deve e torna a casa. Il secondo deve produrre prove audiovisive della propria grandezza micologica. Non gli basta trovare il fungo: serve che altri sappiano che lui ha trovato il fungo.

Nel frattempo il bosco, che avrebbe già abbastanza problemi senza essere trasformato in uno studio televisivo, assiste in silenzio. Tra chi entra dove non dovrebbe, chi rischia su terreni difficili pur di arrivare prima degli altri e chi sembra considerare ogni porcino appena nato una proprietà personale, la febbre della raccolta può diventare qualcosa di meno romantico della passeggiata autunnale raccontata su Facebook.

I controlli esistono, ma il territorio è vasto e non possono essere dietro ogni castagno o faggio. Forse è anche per questo che certi cercatori mostrano con una certa serenità raccolte che, almeno a prima vista, farebbero venire voglia di tirare fuori il metro e la bilancia invece del pollice alzato.

La morale, ammesso che serva una morale mentre mezzo Facebook frigge cappelle di porcino, è semplice: il vero cavatore non ha bisogno di incensarsi. Trova, raccoglie, rispetta il bosco e soprattutto custodisce il segreto. Quello social, invece, se potesse metterebbe il geotag anche alla fungaia. Poi magari si lamenta perché l’anno dopo ci trova ventisette persone e un drone.

Questo articolo usa l’ironia per commentare comportamenti reali e le norme che regolano la raccolta dei funghi.

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Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

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