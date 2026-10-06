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Vignetta di Bradi Pit: un frate saluta gli animali della foresta e viene graffiato da un giaguaro, mentre il bradipo osserva dall’albero.
Scherza coi santi ma lascia stare i giaguari. Bradi Pit, vignetta di Giuseppe Scapigliati.

Scherza coi santi ma lascia stare i giaguari

Bradi Pit osserva un frate alle prese con la fratellanza animale: la nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati.

Giuseppe Scapigliati
By Giuseppe Scapigliati

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Scherza coi santi ma lascia stare i giaguari

Bradi Pit osserva un frate alle prese con la fratellanza animale: la nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati.

Vignetta di Bradi Pit: un frate saluta gli animali della foresta e viene graffiato da un giaguaro, mentre il bradipo osserva dall’albero.

Un frate saluta gli animali della foresta come fratelli e sorelle. Il giaguaro, però, ha un modo tutto suo di ricambiare l’abbraccio. Nella nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati, Bradi Pit osserva la scena dall’albero e suggerisce una visita oculistica: la fratellanza va bene, ma riconoscere chi hai davanti aiuta a uscirne interi.

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Giuseppe Scapigliati Grafico professionista, innamorato cultore sin da ragazzino delle strisce umoristiche, è apparso con le sue prime tavole su riviste storiche come Il Mago e Comix e l’agenda Smemoranda. Oggi, mischiando il gusto per il disegno con la maestria acquisita nei programmi di grafica vettoriale traccia e colora con un computer la striscia "Vincenzina" e, ultimo arrivato, del bradipo "Bradi Pit". Dilapida gran parte dei suoi averi nell’acquisto indiscriminato di strisce originali con il sogno di realizzare un giorno un piccolo museo delle comic strip a Bibbiena.

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