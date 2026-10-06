Un frate saluta gli animali della foresta come fratelli e sorelle. Il giaguaro, però, ha un modo tutto suo di ricambiare l’abbraccio. Nella nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati, Bradi Pit osserva la scena dall’albero e suggerisce una visita oculistica: la fratellanza va bene, ma riconoscere chi hai davanti aiuta a uscirne interi.
Scherza coi santi ma lascia stare i giaguari
Bradi Pit osserva un frate alle prese con la fratellanza animale: la nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati.
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Scherza coi santi ma lascia stare i giaguari
Bradi Pit osserva un frate alle prese con la fratellanza animale: la nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati.
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