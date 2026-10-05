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Figline, scontro tra auto e bici in via degli Urbini: muore Silvio Granieri, 63 anni

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Figline, scontro tra auto e bici in via degli Urbini: muore Silvio Granieri, 63 anni

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre, nel tratto figlinese di via degli Urbini, in una zona di confine fra i comuni di Figline Incisa, San Giovanni Valdarno e Castelfranco Piandiscò.

Lo scontro, avvenuto intorno alle 14.30, ha coinvolto un’auto condotta da una donna di 60 anni residente a Reggello, che procedeva in direzione di Figline, e un ciclista di 63 anni che viaggiava nella direzione opposta.

La vittima è Silvio Granieri, nato a Torino e residente a Figline Incisa. Lascia la moglie e un figlio.

In seguito all’urto, avvenuto nei pressi dell’autovelox, il ciclista è caduto a terra riportando lesioni gravissime. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di San Giovanni Valdarno, l’automedica, l’elisoccorso Pegaso 1 e i Carabinieri di San Giovanni Valdarno.

Gli agenti della Polizia locale di Figline e Incisa stanno effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

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