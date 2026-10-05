Arezzo Wave, quarant’anni dopo: una notte di musica e memoria

Arezzo Wave ha festeggiato quarant’anni di storia con una serata di musica, ricordi e protagonisti che hanno riportato sul palco un pezzo importante della storia culturale della città.

Nato ad Arezzo negli anni Ottanta, il festival è diventato nel tempo uno degli appuntamenti musicali più conosciuti, portando in città artisti italiani e internazionali e facendo conoscere il nome di Arezzo ben oltre i confini della Toscana.

La serata dedicata ai quarant’anni è stata anche un’occasione per ritrovare atmosfere, volti e suoni che hanno accompagnato diverse generazioni.

Abbiamo raccolto alcuni momenti della serata in un breve video: immagini dal palco, esibizioni e frammenti di una festa che guarda inevitabilmente al passato, ma racconta anche quanto Arezzo Wave sia rimasto nella memoria della città.

Per chi quegli anni li ha vissuti, probabilmente basteranno pochi secondi per far partire qualche ricordo. Per chi è arrivato dopo, è invece un piccolo assaggio di una stagione nella quale Arezzo, almeno musicalmente, aveva deciso di non stare in fondo alla sala.