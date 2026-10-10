Arezzo, ottobre è il mese dei cantieri: più semafori che foglie cadute

AREZZO – Da lunedì 12 ottobre la viabilità cittadina si prepara a una nuova stagione di cantieri, restringimenti, semafori provvisori e divieti di sosta. L’autunno arriva puntuale, le foglie cadono e ad Arezzo spuntano i cartelli stradali. Per chi guida, parcheggia o semplicemente tenta di attraversare un marciapiede, conviene dare un’occhiata al calendario.

Via Bucciarelli Ducci e via Masaccio, dal 12 al 14 ottobre. Dalle 8:30 alle 17:30 sarà istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso, in via Bucciarelli Ducci dal civico 30 per 40 metri e in via Masaccio dal civico 37 per 20 metri. In via Masaccio sono previsti anche il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e la chiusura del marciapiede adiacente. Insomma, qualche complicazione anche per chi aveva deciso prudentemente di andare a piedi.

Via di Castelsecco, via Lorenzetti e piazza Giotto, fino al 16 ottobre. In via di Castelsecco, tra via Nazario Borghini e via Divisione Garibaldi, il senso unico alternato sarà attivo dalle 8 alle 17. In via Lorenzetti, tra via Bartolomeo della Gatta e via Giovanni e Nicola Pisano, e in piazza Giotto, tra via Giovanni e Nicola Pisano e via Benvenuto Cellini, il senso unico alternato sarà invece in vigore 24 ore su 24. In via Lorenzetti scatteranno inoltre il divieto di sosta con rimozione tra i civici 31 e 35 e tra il 116 e il 124 e il divieto di utilizzare i marciapiedi adiacenti ai lavori. Anche questi provvedimenti saranno continuativi.

Via Guadagnoli, fino al 22 ottobre. All’altezza del civico 45, per circa 20 metri, sono previsti il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione, giorno e notte.

Via Assab, via Konz, via Galvani, Ponte a Chiani e zona Pescaiola, fino al 26 ottobre. Divieto di sosta con rimozione 24 ore su 24 in via Assab all’altezza del civico 1 per circa 15 metri. Dalle 8:30 alle 17:30 il divieto riguarderà anche via Konz dal civico 80 per 30 metri e via Luigi Galvani tra i civici 38 e 69.

Previsti inoltre restringimenti di carreggiata a Ponte a Chiani dal civico 33/F per 30 metri, in via Konz dal civico 80 per 30 metri, lungo la strada provinciale 21 di Pescaiola nelle aree di competenza comunale, in via Luigi Galvani tra i civici 83 e 97 e tra il 38 e il 69, e in via Gobetti dal civico 40 per 30 metri e dal civico 58 per altri 30 metri. In via Galvani e via Gobetti saranno interdetti i marciapiedi adiacenti ai lavori; sulla provinciale 21, nei tratti comunali interessati, saranno interdetti gli attraversamenti pedonali. Limite di velocità fissato a 30 chilometri orari. Praticamente una visita guidata alle transenne, senza bisogno di prenotazione.

Via Buonconte da Montefeltro, fino al 30 ottobre. Dall’incrocio con via della Cella fino alla rotatoria sarà in vigore il senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri nei momenti di traffico intenso, dalle 8 alle 18.

Piazza Saione, fino al 10 novembre. Proseguono i lavori con chiusura della piazza in entrambi i sensi di marcia, 24 ore su 24. In via Vezzosi resta invertito il senso di marcia: si circola da via Trasimeno verso via Libia, con limite di 30 chilometri orari. Non saranno utilizzabili i marciapiedi dal civico 52 di via Trasimeno fino all’incrocio con via Vittorio Veneto e dal civico 3 di piazza Saione fino allo stesso incrocio. A Saione, ormai, per orientarsi serve più attenzione che al gioco dell’oca.

Martedì 13 ottobre, attenzione al sottopasso di via Baldaccio. Dalle 8:30 alle 14 sono previste chiusure per tratti progressivi di 30 metri in via Marconi, via Marcillat e via Cenne della Chitarra. Sarà inoltre chiusa la corsia del sottopasso di via Baldaccio d’Anghiari con accesso da via Alessandro dal Borro in direzione del centro. Rimarrà percorribile soltanto la direttrice da via Baldaccio d’Anghiari verso via Alessandro dal Borro, con limite di 30 chilometri orari. È una modifica da tenere particolarmente presente per gli spostamenti della mattina.

Via Garibaldi, via Marco Perennio, via Monte Bianco e viale Santa Margherita, dal 14 al 28 ottobre. Dalle 8:30 alle 17:30 scatteranno divieti di sosta con rimozione e restringimenti di carreggiata nei tratti segnalati, con limite di velocità a 30 chilometri orari. Sarà vietato utilizzare il marciapiede in via Marco Perennio all’altezza del civico 27 per 30 metri e gli attraversamenti pedonali in via Garibaldi all’angolo con via Ghibellina, in via Marco Perennio all’incrocio con via Monte Bianco e in via Piero Calamandrei al civico 175.

Il consiglio, per automobilisti e pedoni, è di prestare attenzione alla segnaletica temporanea, soprattutto nelle zone in cui i lavori interessano anche marciapiedi e attraversamenti. Per il resto, la speranza è sempre quella: che i cantieri finiscano nei tempi previsti e che, una volta tolte le transenne, ci si ricordi ancora da che parte si passa.