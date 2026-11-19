Prima vittoria esterna della stagione per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che espugna il PalaDrago di San Giovanni Valdarno battendo la Synergy 97-88 nel turno infrasettimanale di Divisione Regionale 1. A prendersi la scena è il capitano Mattia Lanucci, classe 2006, autore di 40 punti. Ma a decidere il derby sono anche la reazione collettiva degli amaranto e le triple di Leonardo Risaliti, classe 2010, nel finale.

La Synergy parte meglio e chiude avanti il primo quarto 27-21. I padroni di casa conservano il vantaggio all’intervallo (57-52) e anche al termine della terza frazione (72-69). Negli ultimi dieci minuti, però, la SBA cambia passo: difese più efficaci, intensità e canestri pesanti permettono alla formazione guidata da Elena Vezzosi di completare la rimonta.

«Finalmente vinciamo la prima partita in trasferta e lo facciamo in un campo ostico come quello di Synergy», commenta Vezzosi. «Sono partiti meglio gli avversari che hanno segnato dalla distanza e hanno fatto valere il loro fisico vicino a canestro. Noi siamo stati molto bravi a non mollare e trovare buone difese e buoni attacchi da tutti i ragazzi scesi in campo. Vedo che stanno crescendo sempre più i giovani e questa deve essere la vittoria più grande per noi».

Oltre ai 40 punti di Lanucci, per la SBA spiccano i 22 di Risaliti e i 9 di Millan. Per la Synergy, Morandini chiude con 17 punti e Coradeschi con 16.

Il tabellino

Synergy Basket Valdarno – Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo 88-97

Parziali: 27-21, 57-52, 72-69.

Synergy: Mesina G. 3, Filippeschi 8, Marchionni 10, Rossini 4, Coradeschi 16, Prosperi 3, Iannone 8, Konate 12, Morandini 17, Mesina L., Mancini 7, Donnini. Allenatore: Mostardi.

Centro Tecnico BM: Risaliti 22, Caneschi 6, Francesconi 5, Pratesi 3, Marcelli 3, Lanucci 40, Millan 9, Marcantoni 1, Branchetti 3, Bettini 5, Pasqui. Allenatrice: Elena Vezzosi.

I prossimi impegni

Il Centro Tecnico BM osserverà un turno di riposo nel prossimo fine settimana di Divisione Regionale 1 e tornerà in campo mercoledì 25 novembre al Palasport Mario D’Agata contro Cantini Lorano Scandicci. Sabato 21 novembre, alle 16, ad Arezzo sarà invece la volta dell’Under 17 Eccellenza contro Pistoia Basket 2000.