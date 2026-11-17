«Marci, fai l’autista di te stesso». È così che Gianfrancesco Gamurrini si rivolge al sindaco Marcello Comanducci nel video social in cui racconta la rinuncia al servizio ordinario dei due autisti. Secondo il vicesindaco, i due dipendenti erano precedentemente a disposizione del primo cittadino. I due dipendenti sarebbero stati destinati ad altre mansioni, mentre Comanducci si sposta abitualmente guidando personalmente.

La notizia arriva da un video pubblicato sui social, nel quale Gamurrini e Comanducci raccontano con tono scherzoso una trasferta a Roma per un incontro con Ferrovie.

Secondo il vicesindaco, i due autisti erano prima impegnati a tempo pieno nel servizio e disponibili anche fuori dai normali orari di lavoro. Con la nuova amministrazione sarebbero stati utilizzati soltanto due o tre volte nell’arco di quattro mesi.

Non si tratta quindi di personale licenziato o di stipendi eliminati, ma di dipendenti che, stando alle dichiarazioni, possono adesso essere impiegati per altre necessità del Comune.

Ed è proprio questo l’aspetto interessante della vicenda.

Perché un sindaco che rinuncia a un servizio personale non risolve certamente tutti i problemi della città, ma manda un segnale di sobrietà nell’utilizzo delle risorse pubbliche. E quando una scelta è condivisibile, riconoscerlo non dovrebbe essere un’impresa titanica.

Nel video si parla anche del viaggio a Roma, effettuato senza autista, e del pranzo che sindaco e vicesindaco assicurano di aver pagato personalmente.

Insomma, niente chauffeur e niente amatriciana a carico del Comune. Almeno stando a quanto raccontano i diretti interessati.

Naturalmente sarebbe interessante conoscere anche il beneficio concreto della riorganizzazione: quante ore di lavoro sono state recuperate per altri servizi e quale eventuale riduzione delle spese ne è derivata.

Ma il principio resta apprezzabile.

L’Ortica non ha alcuna difficoltà a criticare l’amministrazione quando ce n’è motivo. E, allo stesso modo, non deve averne nel riconoscere una decisione positiva.

Per una volta il pungiglione può restare nel cassetto.

Bravo, sindaco. E ora, naturalmente, continuiamo a guardare anche dove porta la macchina.