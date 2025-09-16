Funghi e Vitamina D: tra nutrizione e mistero della natura

La vitamina D nei funghi



Il fungo è tra gli alimenti più ricchi di vitamina D. Ne esistono tre forme principali:

Vitamina D1 : si forma nella pelle grazie all’azione dei raggi solari.

: si forma nella pelle grazie all’azione dei raggi solari. Vitamina D2 : si origina nel fegato dalla trasformazione della D1. In caso di steatosi epatica , il fegato può avere difficoltà a compiere questa trasformazione, causando carenza di vitamina D. I funghi possono supplire a questa carenza grazie al loro contenuto naturale di vitamina D2.

: si origina nel fegato dalla trasformazione della D1. Vitamina D3: si produce nei reni a partire dalla D2, ed è la forma biologicamente attiva nell’organismo.

È affascinante che i funghi, esseri viventi che non appartengono né al regno animale né a quello vegetale, contengano proprio la vitamina D2.

I licheni e i funghi sono tra le prime forme di vita biologica comparse sulla Terra, precedenti persino a batteri, piante e animali. La vitamina D potrebbe essere stata una delle molecole originarie che hanno favorito l’evoluzione biologica, legata indissolubilmente al Sole.

Valore nutrizionale dei funghi



Oltre a quelli raccolti nei boschi, è possibile acquistare facilmente funghi coltivati come prataioli e champignon nei supermercati.

Per beneficiare appieno delle loro proprietà, è consigliabile consumarli crudi, freschi e interi.

Ecco i principali valori nutrizionali medi per 100 g di funghi:

Proteine : 3,5 – 4 g, ricche di lisina e triptofano.

: 3,5 – 4 g, ricche di lisina e triptofano. Carboidrati : 0,8 g.

: 0,8 g. Lipidi : 0,2 g.

: 0,2 g. Fibra alimentare : 2,5 – 3 g.

: 2,5 – 3 g. Acqua: circa 90%.

Inoltre, i funghi contengono:

Vitamine del gruppo B, in particolare B12 e acido folico .

e . Minerali come zinco e germanio .

e . Betaglucani, utili al benessere del microbiota intestinale.

Il fascino del fungo

Il fungo è un alimento che nasce dal bosco, comparendo all’improvviso dopo la pioggia sotto l’azione del Sole. È simbolo di magia e mistero: