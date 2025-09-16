22.2 C
Comune di Arezzo
martedì, Settembre 16, 2025
type here...
HomeIn primo pianoFunghi e Vitamina D: tra nutrizione e mistero della natura

Funghi e Vitamina D: tra nutrizione e mistero della natura

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

-

La vitamina D nei funghi

Il fungo è tra gli alimenti più ricchi di vitamina D. Ne esistono tre forme principali:

  • Vitamina D1: si forma nella pelle grazie all’azione dei raggi solari.
  • Vitamina D2: si origina nel fegato dalla trasformazione della D1.
    • In caso di steatosi epatica, il fegato può avere difficoltà a compiere questa trasformazione, causando carenza di vitamina D.
    • I funghi possono supplire a questa carenza grazie al loro contenuto naturale di vitamina D2.
  • Vitamina D3: si produce nei reni a partire dalla D2, ed è la forma biologicamente attiva nell’organismo.

È affascinante che i funghi, esseri viventi che non appartengono né al regno animale né a quello vegetale, contengano proprio la vitamina D2.
I licheni e i funghi sono tra le prime forme di vita biologica comparse sulla Terra, precedenti persino a batteri, piante e animali. La vitamina D potrebbe essere stata una delle molecole originarie che hanno favorito l’evoluzione biologica, legata indissolubilmente al Sole.

Valore nutrizionale dei funghi

Oltre a quelli raccolti nei boschi, è possibile acquistare facilmente funghi coltivati come prataioli e champignon nei supermercati.
Per beneficiare appieno delle loro proprietà, è consigliabile consumarli crudi, freschi e interi.

Ecco i principali valori nutrizionali medi per 100 g di funghi:

  • Proteine: 3,5 – 4 g, ricche di lisina e triptofano.
  • Carboidrati: 0,8 g.
  • Lipidi: 0,2 g.
  • Fibra alimentare: 2,5 – 3 g.
  • Acqua: circa 90%.

Inoltre, i funghi contengono:

  • Vitamine del gruppo B, in particolare B12 e acido folico.
  • Minerali come zinco e germanio.
  • Betaglucani, utili al benessere del microbiota intestinale.

Il fascino del fungo
Il fungo è un alimento che nasce dal bosco, comparendo all’improvviso dopo la pioggia sotto l’azione del Sole. È simbolo di magia e mistero:

  • Il suo nome deriva dal greco “funus ago”, ovvero portatore di morte.
  • Ma al tempo stesso, nei funghi è racchiuso il segreto delle origini della vita sulla Terra.

Articoli correlati:

Dalla ragione alla vitalità: riscoprire il potere del corpo Il riso d’estate: leggerezza, salute e intestino felice Proteine magre: la scelta intelligente per la salute Mangia pesce, nutri il cervello Le gambe: specchio della nostra salute Giovinezza mentale, longevità emotiva Il grasso che ci fa vivere: conoscerlo per gestire salute, estetica e longevità Il naso sconosciuto

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
L’Ortica edizione speciale: tesori, finti morti e cappotti d’oro
Articolo successivo
Silvarium: il nuovo romanzo di fantascienza di Marco Grosso
Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024