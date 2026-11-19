Dal 23 novembre cambia il modo di prenotare i prelievi del sangue in provincia di Arezzo. La Asl Toscana sud est manda progressivamente in pensione CUPweb e introduce ZeroCode, la piattaforma regionale che permette di prenotare online a qualsiasi ora, sette giorni su sette.

Per il prelievo continuerà a servire il solito braccio. Per prenotarlo, invece, basteranno pochi clic. Almeno sulla carta, perché quando sanità e informatica si incontrano, la prudenza non è mai troppa.

Il calendario: quando arriva ZeroCode

Il nuovo sistema è già operativo dal 26 ottobre ad Ambra, Sestino e Badia Tedalda. L’estensione proseguirà secondo questo calendario:

23 novembre 2026: Valtiberina e Casentino.

Valtiberina e Casentino. 3 dicembre 2026: Valdichiana e Valdarno.

Valdichiana e Valdarno. 14 dicembre 2026: Arezzo.

Arezzo. 18 gennaio 2027: ambulatori ospedalieri e distrettuali e prelievi in libera professione all’ospedale San Donato.

Come si prenota

Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso il sito zerocode.sanita.toscana.it oppure tramite l’app Toscana Salute, senza vincoli di orario.

Restano disponibili anche gli altri canali previsti dal servizio, tra cui call center, sportelli e farmacie abilitate.

Chi ha già prenotato un prelievo attraverso il vecchio CUPweb non deve fare assolutamente nulla: l’appuntamento rimane valido.

Durante il passaggio fra i due sistemi potrebbero verificarsi alcune sovrapposizioni di orario. Una piccola concessione alla tradizione: la tecnologia cambia, ma qualche intoppo organizzativo potrebbe sopravvivere.

Il numero di chiamata e la promessa dei cinque minuti

ZeroCode assegna al momento della prenotazione un numero che servirà per la chiamata allo sportello e successivamente al box prelievi.

Nei punti più grandi sarà comunque necessario passare dall’accettazione amministrativa per completare la registrazione e, se non già effettuato, pagare il ticket.

La Asl assicura che, a sistema pienamente operativo, tra l’orario prenotato e la chiamata al box trascorreranno meno di cinque minuti, come già avverrebbe a Grosseto e Siena.

Cinque minuti. Un tempo così breve che qualcuno potrebbe non riuscire neppure a finire di lamentarsi della sanità pubblica. Naturalmente sarà il funzionamento quotidiano a stabilire se la promessa verrà mantenuta.

E per chi non usa internet?

Nessun obbligo di diventare esperti di smartphone per farsi un esame del sangue.

Le farmacie aderenti potranno effettuare le prenotazioni per conto dei cittadini attraverso ZeroCode. In alternativa, è disponibile l’indirizzo email prenotaprelievo.ar@uslsudest.toscana.it.

Nel messaggio bisogna indicare nome, cognome, recapito telefonico e numero della prescrizione, riportato in alto a destra sulla ricetta. È possibile specificare anche la sede preferita per il prelievo.

Per ulteriori informazioni è disponibile la pagina ufficiale della Asl Toscana sud est.

Insomma, prenotare dovrebbe diventare più semplice. E se la promessa dei cinque minuti sarà rispettata, avremo finalmente una buona notizia sanitaria che non richiede un’attesa in sala d’aspetto.