Funghi, prevenzione indispensabile: nel 2024 oltre 60 intossicazioni nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto

L’Ispettorato Micologico della Asl Toscana sud est conferma il suo ruolo chiave nella prevenzione delle intossicazioni da funghi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Nel 2024 gli sportelli micologici hanno fornito 506 consulenze gratuite, con una crescente partecipazione dei cittadini attenti alla sicurezza alimentare.

Oltre al servizio al pubblico, il personale della Asl ha effettuato 96 controlli a campione tra ristoranti, punti vendita e depositi alimentari, garantendo che i funghi sul mercato siano sicuri e tracciabili.

Nonostante queste attività, si sono registrati 63 casi di intossicazione: 21 ad Arezzo, 11 a Grosseto e 31 a Siena. «Rivolgersi agli sportelli micologici prima di consumare funghi raccolti è un gesto semplice e fondamentale per la sicurezza», sottolinea Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento della Prevenzione.

Il servizio è attivo su prenotazione: per Arezzo i numeri disponibili sono 0575.255972, 0575.757970, 055.9106369, 055.9106303, 0575.568446 e 0575.639979, con orari variabili durante la settimana. In base alla stagione, sarà possibile accedere agli sportelli anche senza prenotazione.