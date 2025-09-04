26.5 C
Comune di Arezzo
giovedì, Settembre 4, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàFunghi, prevenzione indispensabile: nel 2024 oltre 60 intossicazioni nelle province di Arezzo,...

Funghi, prevenzione indispensabile: nel 2024 oltre 60 intossicazioni nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto

Prevenzione, controlli e consulenze gratuite per ridurre i rischi legati al consumo di funghi spontanei

Redazione
By Redazione

-

L’Ispettorato Micologico della Asl Toscana sud est conferma il suo ruolo chiave nella prevenzione delle intossicazioni da funghi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Nel 2024 gli sportelli micologici hanno fornito 506 consulenze gratuite, con una crescente partecipazione dei cittadini attenti alla sicurezza alimentare.

Oltre al servizio al pubblico, il personale della Asl ha effettuato 96 controlli a campione tra ristoranti, punti vendita e depositi alimentari, garantendo che i funghi sul mercato siano sicuri e tracciabili.

Nonostante queste attività, si sono registrati 63 casi di intossicazione: 21 ad Arezzo, 11 a Grosseto e 31 a Siena. «Rivolgersi agli sportelli micologici prima di consumare funghi raccolti è un gesto semplice e fondamentale per la sicurezza», sottolinea Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento della Prevenzione.

Il servizio è attivo su prenotazione: per Arezzo i numeri disponibili sono 0575.255972, 0575.757970, 055.9106369, 055.9106303, 0575.568446 e 0575.639979, con orari variabili durante la settimana. In base alla stagione, sarà possibile accedere agli sportelli anche senza prenotazione.

Articoli correlati:

“Commercianti sentinelle del centro”: ad Arezzo parte il progetto per una città più sicura Tradizione e sicurezza: alla Giostra del Saracino arrivano i controlli alcolemici su base volontaria Giovani e prevenzione: al Men/Go Festival un presidio contro le infezioni sessualmente trasmissibili West Nile Virus, casi in aumento in Valdichiana: sorveglianza costante della Asl Toscana sud est Musei di Arezzo in crisi: personale ridotto, aperture limitate. L’allarme della Cgil In vendita il complesso degli ex macelli comunali: asta pubblica con base a 240.000 euro Civitella, inaugurato il nuovo camminamento panoramico lungo le antiche mura del borgo La scuola Maria Consolatrice reintroduca le feste “della Mamma” e “del Papà”

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Porta santo Spirito, ecco il nuovo rinforzo: un porco coi colori giallo e blu’
Articolo successivo
Povera fontana, stroncata come la pazienza dei cittadini (diario semiserio da Poti)
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024