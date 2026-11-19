Ad Arezzo le fontane dei Giardini Porcinai restano senz’acqua, ma la polemica continua a zampillare. Dopo la replica del soprintendente Gabriele Nannetti al vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini, intervengono anche Marco Donati, Fabio Buricchi e Alessandro Meucci, consiglieri comunali del Polo delle liste civiche.

In una nota intitolata «Buone notizie brutte figure», i tre distinguono due questioni emerse nell’intervista pubblicata oggi, 19 novembre, dalla Nazione. La buona notizia riguarda le ulteriori risorse annunciate per i lavori alla Pieve di Santa Maria. La cattiva, secondo i consiglieri, è la figuraccia politica che emerge dal confronto sulle fontane dei Porcinai.

Il punto è una data: 22 ottobre 2025. Nannetti sostiene che la Soprintendenza abbia autorizzato già allora il progetto, con una prescrizione sulla nuova ringhiera in ferro. Un quadro che, secondo il Polo delle liste civiche, contrasta con quello raccontato sui social dal vicesindaco.

Donati, Buricchi e Meucci ricordano di aver presentato un’interrogazione in Consiglio comunale proprio per ottenere chiarimenti. Ora, scrivono, non ritengono più necessaria una risposta dell’amministrazione: «Ce l’ha già fornita la soprintendenza».

La conclusione della nota è una critica all’uso dei social nelle controversie istituzionali: gli amministratori, secondo i tre consiglieri, dovrebbero dedicarsi alla soluzione dei problemi anziché a dimostrazioni di forza contro gli enti preposti alla tutela dei beni culturali.

Domani, venerdì 20 novembre, è previsto un incontro tra Soprintendenza e Comune. Per far tornare l’acqua nelle vasche serviranno lavori e accordi, non soltanto video, interrogazioni e comunicati. Quelli, almeno, funzionano già benissimo.