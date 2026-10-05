Rissa al Bar Giglio di Montevarchi, locale chiuso per 15 giorni

Il Questore di Arezzo ha disposto la chiusura per 15 giorni del Bar Giglio di Montevarchi, a seguito di una serie di controlli svolti congiuntamente dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno e dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza.
Il provvedimento arriva dopo una rissa avvenuta nei pressi del locale, episodio per il quale i Carabinieri della Stazione di Montevarchi hanno deferito in stato di libertà due persone ritenute responsabili dei disordini.
Alla luce degli accertamenti, i militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno avanzato una proposta di sospensione degli effetti della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La chiusura per 15 giorni è stata disposta oggi dal Questore di Arezzo e notificata nel pomeriggio dai Carabinieri della Stazione di Montevarchi.