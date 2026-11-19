🍷 Il calice amaranto

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Il Varco era quel piccolo ponticino che permetteva di superare il fosso prima di entrare in campo. Un passaggio che per tanti vecchi tifosi amaranto conserva ancora un significato particolare. Ebbene, domenica contro il Padova, al Comunale, di fosso ce n’è un altro da superare. E stavolta non bastano due passi: servono gambe, testa e soprattutto cuore.

Perché finire nel culaccio della classifica è un rischio che non possiamo permetterci. Risalire da laggiù è difficile per chiunque, figuriamoci per una matricola tornata in Serie B dopo vent’anni di lontananza. Qui non siamo più nella categoria dove puoi permetterti qualche distrazione e sperare di rimediare la domenica successiva.

Il Padova è un’ottima società, con una squadra costruita per affrontare questa categoria con ambizione. Arriverà ad Arezzo con alcune defezioni importanti: Seghetti, Lovato, Sgarbi e Lasagna sono tra gli indisponibili segnalati alla vigilia. Ma guai a pensare che sia un vantaggio sufficiente per stare tranquilli. Chi entrerà al loro posto avrà tutta la voglia di dimostrare di non essere una semplice riserva.

E poi c’è Gabriele Artistico, attaccante che nella passata stagione ha fatto parlare di sé con la maglia dello Spezia e che il Padova ha acquistato a titolo definitivo dalla Lazio. Un giocatore da tenere d’occhio, perché certi centravanti non hanno bisogno di troppe occasioni per lasciare il segno. E quel cognome, per chi ricorda le vecchie battaglie amaranto, fa già tornare alla mente qualche diavoleria dello zio ai nostri danni. Speriamo che la parentela si fermi all’anagrafe!

Da quello che si è visto in allenamento, comunque, i nostri sembrano pimpanti, concentrati e pronti a far valere le proprie qualità. Che si giochi con l’alberino, con un modulo leggermente diverso o con qualche altra invenzione tattica, alla fine conteranno soprattutto l’atteggiamento e la voglia di lottare su ogni pallone.

Il Padova pratica un calcio moderno, fatto di pressione, verticalizzazioni e ripartenze. Non necessariamente possesso palla fine a sé stesso, ma ricerca degli spazi e capacità di colpire quando l’avversario concede qualcosa. Un modo di giocare che, per certi versi, conosciamo bene anche noi, pur con risultati alterni.

Domenica, però, non voglio vedere una squadra che si limita a studiare l’avversario. Voglio vedere undici amaranto pronti alla battaglia sportiva, capaci di aggredire la partita e di far capire subito che al Comunale non si viene a fare una passeggiata.

I tifosi hanno bisogno di ritrovare entusiasmo e fiducia. E il modo migliore per restituirglieli non sono le parole, le promesse o i discorsi del venerdì. È quello che si dimostra sul campo, dal primo all’ultimo minuto.

Chi attraverserà idealmente quel vecchio Varco dovrà sapere una cosa: sugli spalti ci saremo anche noi, con la nostra passione, le nostre sofferenze e quella voglia di amaranto che vent’anni di attesa non hanno certo cancellato.

Alò ragazzi, superiamo questo fosso. Tutti insieme. Senza se e senza ma!

Cesare Fracassi