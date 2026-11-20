La stazione Medioetruria a Creti non è ancora costruita, ma sui preventivi ha già preso l’alta velocità: dai 79 milioni inizialmente stimati si è passati a 230. Un balzo di 151 milioni, quasi il triplo. Altro che Frecciarossa: qui a correre è soprattutto il conto.

La novità è emersa il 19 novembre nell’Assemblea legislativa dell’Umbria. Rispondendo a un’interrogazione del consigliere Nilo Arcudi, l’assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti ha riferito i contenuti di una nota di Rete Ferroviaria Italiana arrivata in ottobre: la fase di sviluppo del progetto per Creti si è conclusa a luglio e gli elaborati sono passati alla verifica tecnica, prima dell’eventuale iter autorizzativo. Dunque il lavoro progettuale non si è fermato. Ma questo non significa che la stazione sia già approvata, finanziata o definitivamente assegnata a Creti.

La cifra di 230 milioni è una stima aggiornata del costo dell’opera, non denaro già speso. E il salto rispetto ai 79 milioni della precedente valutazione impone spiegazioni precise, possibilmente in italiano comprensibile anche a chi non possiede una laurea in sigle ferroviarie.

Su una vicenda già abbastanza ingarbugliata torna all’attacco il Comitato SAVA, sostenitore della soluzione Rigutino, più vicina ad Arezzo e collegabile, secondo il Comitato, al sistema ferroviario esistente. Nel testo trasmesso alla redazione, SAVA definisce la prospettiva di Creti una scelta penalizzante per il territorio aretino e punta il dito contro la deputata Tiziana Nisini, arrivando a chiederne le dimissioni per responsabilità politica.

Nel mirino finisce anche Fratelli d’Italia, al quale il Comitato rimprovera una sostanziale passività sul dossier. Si tratta di contestazioni politiche di SAVA, non di responsabilità accertate. Ma una risposta pubblica nel merito, magari con atti e numeri invece dei soliti comunicati, non guasterebbe.

Va detto che dall’altra parte del confine regionale la musica è diversa: esponenti umbri considerano Creti più favorevole ai collegamenti della propria regione e temono che un ritorno su Rigutino li penalizzi. Non è dunque una partita con una soluzione sulla quale tutti concordano. Ed è proprio per questo che servono confronti aggiornati su costi, accessibilità, fermate e benefici reali per i territori coinvolti.

Di fronte a 230 milioni previsti, le domande sono semplici: chi dovrebbe finanziare l’opera? Quali vantaggi concreti avrebbe Arezzo? E quanto costerebbe oggi l’alternativa Rigutino, valutata con criteri comparabili? Senza queste risposte, ognuno continuerà a tirare il treno verso casa propria, mentre i cittadini aspettano sul binario.

Perché ad Arezzo i treni veloci si chiedono da anni. Per ora, la cosa che arriva puntuale è l’aumento dei preventivi.

Fonti: Assemblea legislativa dell’Umbria, question time del 19 novembre 2026; ANSA, 19 novembre 2026.