Basket, a Monteroni la SBA prende 96 punti. Almeno non perde la voglia di lottare

Il Centro Tecnico BM Arezzo torna da Monteroni con una sconfitta pesante: 96-70 per i padroni di casa, in una partita che per gli amaranto si è messa male praticamente dalla palla a due. E quando gli avversari cominciano a segnare da tutte le parti, anche la buona volontà rischia di diventare una disciplina olimpica.

Il Monteroni parte a razzo, Arezzo resta a guardare

Il primo quarto si chiude sul 33-19. Nel secondo va persino peggio: 22-10 per i padroni di casa, che arrivano all’intervallo lungo avanti 55-29. Ventisei punti di distanza, abbastanza per capire che la serata avrebbe richiesto qualcosa di più di una semplice rimonta.

Monteroni continua a spingere anche nel terzo periodo, portando il punteggio sull’81-48. Soltanto nell’ultima frazione gli amaranto riescono a reagire, aggiudicandosi il parziale per 22-15. Un segnale di carattere, certamente, ma quando il conto è già così salato lo sconto finale serve a poco.

Lanucci ci prova, ma da solo non basta

A tenere alta la bandiera aretina ci pensa soprattutto il capitano Mattia Lanucci, miglior realizzatore della squadra con 24 punti. In doppia cifra anche Risaliti con 13 e Millan con 11.

Dall’altra parte Sabia mette a referto 23 punti, Bartoletti 18, Giorgi e Falchi 12 ciascuno. Numeri che raccontano una superiorità offensiva difficile da arginare.

Vezzosi: «I ragazzi non hanno mai mollato»

A fine gara coach Elena Vezzosi riconosce i meriti degli avversari, ma difende l’atteggiamento della squadra.

«Complimenti a Monteroni per avere giocato i primi due quarti in maniera perfetta in attacco facendo valere la maggior esperienza e fisicità. D’altra parte però complimenti anche ai miei ragazzi che non hanno mai mollato e hanno lottato su tutti i palloni e non si sono tirati indietro continuando il nostro percorso di esperienza e crescita. Continuiamo a lavorare in palestra che è il mezzo più efficace per crescere.»

Insomma, la strada è ancora lunga e il lavoro in palestra non manca. Meglio così, perché il calendario non prevede nemmeno il tempo per piangersi addosso.

Mercoledì c’è già il derby

Il Centro Tecnico BM tornerà infatti in campo mercoledì 18 novembre, ancora in trasferta, per affrontare la Synergy a San Giovanni Valdarno.

Un derby per cercare una reazione immediata. Possibilmente cominciando a giocare fin dal primo quarto, che nel basket continua ostinatamente a essere compreso nel regolamento.

Il tabellino

CS Monteroni – Centro Tecnico BM Arezzo 96-70

Parziali: 33-19, 22-10, 26-19, 15-22.

Centro Tecnico BM Arezzo: Risaliti 13, Caneschi 3, Allegretti, Francesconi, Pratesi 2, Marcelli 8, Lanucci 24, Millan 11, Pierallini, Così 9. Allenatrice Elena Vezzosi.

Monteroni Basket: Cardo 9, Gorelli, Pisani, Ceccarelli 4, Giorgi 12, Falchi 12, Nepi 6, Gualtieri 11, Sabia 23, Binella 1, Bartoletti 18. Allenatore Tozzi.