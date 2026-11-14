Filippo Nibbi, con «R’estate boni 2027» anche le vacanze finiscono in guerra

Filippo Nibbi torna sulle pagine dell’Ortica con un nuovo lavoro della serie «Manifesti & Manifeste». Il titolo è «R’estate boni 2027», un invito alla prudenza che guarda già alla prossima estate, quando magari spereremo ancora di poter parlare soltanto di ombrelloni e gelati.
Nel manifesto, una fotografia in bianco e nero fa da sfondo a un gioco di parole che mette insieme guerra ibrida, Tonino, Rimini e coni gelato.
Il risultato è una provocazione surreale, come spesso accade nei lavori di Nibbi: basta poco per passare dalle vacanze ai conflitti, dalla cronaca alla battuta.
E mentre il mondo continua a discutere di guerre e minacce, perfino un cono gelato può diventare materia da manifesto. Per fortuna, almeno quello, si scioglie prima delle polemiche.
Nibbi lascia ancora una volta all’immagine e alle parole il compito di provocare. A noi non resta che raccogliere il suggerimento del titolo: r’estate boni. Almeno fino al 2027.