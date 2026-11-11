Pallavolo, il Club Arezzo vuole fare del Maccagnolo la sua casa. Ma servono lavori e risorse

Il palazzetto Maccagnolo potrebbe diventare la vera e propria casa della pallavolo aretina. È questo il progetto presentato dal Club Arezzo nel corso di un incontro patrocinato dal Comune, alla presenza dell’assessore Antonella Di Tommaso.

L’iniziativa arriva nell’anno del decennale della società, che conta oltre 400 tesserati e una prima squadra maschile confermata nel campionato nazionale di serie B per la stagione 2026/2027.

L’obiettivo è trasformare il Maccagnolo in un punto di riferimento per lo sport cittadino, non soltanto per allenamenti e partite, ma anche per attività scolastiche, campus estivi, iniziative sociali e progetti inclusivi.

Un progetto ambizioso, ma il palazzetto ha bisogno di interventi

Il nodo principale riguarda le condizioni della struttura e le risorse necessarie per adeguarla.

L’assessore Antonella Di Tommaso ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra amministrazione comunale e società sportiva, riconoscendo però che l’edificio, dopo alcuni decenni di attività, necessita di un adeguamento strutturale.

«Ci porremo il problema insieme a quello del reperimento delle relative risorse», ha dichiarato l’assessore.

Una prospettiva importante, anche se per il momento non sono stati indicati né gli importi necessari né i tempi degli eventuali lavori.

Il Club Arezzo punta sulla serie B e sui giovani

«Nel decennale della nostra nascita vogliamo compiere un salto di qualità facendo del Maccagnolo una vera e propria casa della pallavolo, viva tutto l’anno, un luogo di crescita umana e sportiva», ha spiegato il presidente Riccardo Lazzerelli.

Sul fronte agonistico, la società punta a un campionato di serie B che possa collocare la squadra nella parte alta della classifica, accompagnato da una maggiore partecipazione del pubblico sugli spalti.

Durante la presentazione è stato illustrato anche il progetto “Sostenitori Club Arezzo”, pensato per coinvolgere atleti, famiglie, appassionati, ex giocatori e aziende del territorio.

Il vicepresidente Massimo Biribicchi ha ricordato come la conquista della serie B rappresenti un risultato significativo per una società nata appena dieci anni fa, ribadendo la volontà di costruire una comunità sempre più partecipe attorno alla pallavolo aretina.

La sfida, adesso, sarà passare dalle intenzioni ai fatti: trasformare il Maccagnolo in una struttura adeguata alle ambizioni sportive e sociali del Club Arezzo, individuando finanziamenti e interventi concreti. Perché una casa della pallavolo, prima di tutto, ha bisogno di essere una casa in ordine.