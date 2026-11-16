Il Consiglio comunale di Arezzo del 16 novembre ha messo sul tavolo un campionario piuttosto completo dei problemi cittadini: nomine politiche, impianti sportivi contesi, alberi da piantare, ponti da controllare e archivi da digitalizzare. In certi casi arrivano risposte e impegni, in altri bisognerà aspettare. Ad Arezzo, del resto, anche le transenne sembrano avere un incarico a tempo indeterminato.

Virginia Lunardi vicepresidente, due nuovi consiglieri

La seduta del 16 novembre ha cambiato anche la composizione del Consiglio comunale. Dopo le dimissioni di Sandro Sarri e Piero Melani Graverini, eletti nella lista Fare Comanducci Sindaco, entrano in aula Ivano Matteucci e Cristina Bracci, primi candidati non eletti della stessa lista. Al posto di Melani Graverini, eletto vicepresidente lo scorso 29 giugno, il Consiglio ha scelto Virginia Lunardi.

Cambiano dunque alcuni nomi sulle sedie di Palazzo Cavallo. Resta da vedere cosa cambierà anche per chi sta fuori.

Nomine: 75 candidati, nessuna graduatoria e la politica che fa la politica

Alessandro Caneschi ha contestato le recenti nomine del sindaco Marcello Comanducci, sostenendo che risponderebbero a equilibri fra partiti più che a criteri di merito e professionalità. Ha chiesto l’elenco delle candidature e i parametri utilizzati.

Comanducci ha spiegato che sono arrivate 75 candidature tramite avviso pubblico e che sono stati esaminati curricula e possibili incompatibilità. Ma ha precisato anche un dettaglio decisivo: non era un concorso, non c’è una graduatoria e si tratta di nomine politiche, per le quali conta pure la coerenza con gli indirizzi dell’amministrazione. A suo dire sono stati privilegiati competenza, serietà e disponibilità. Ha respinto l’accusa di lottizzazione, ricordando che anche amministrazioni di centrosinistra hanno scelto persone politicamente affini.

Il sindaco ha inoltre precisato che, secondo quanto da lui dichiarato, gli incarichi non prevedono compensi, con l’eccezione di Aisa Impianti.

La traduzione dall’istituzionalese è abbastanza semplice: il colore politico non è un requisito scritto su una scheda di concorso, ma nemmeno un dettaglio irrilevante. La vera verifica, a questo punto, sarà sui risultati. E sui criteri concreti con cui quei 75 curricula sono diventati poche nomine.

Pratacci: aggiudicare, revocare, forse sospendere

Federico Scapecchi ha sollevato il caso del Centro sportivo Pratacci. Con la delibera 516 del 3 novembre, la Giunta ha avviato il procedimento di revoca dell’aggiudicazione all’ASD Centro Taekwondo Arezzo per destinare temporaneamente l’impianto alle associazioni sportive interessate dai lavori al Centro San Giusto.

Scapecchi considera la decisione sbagliata: l’aggiudicazione risale al 17 settembre, appena 47 giorni prima, mentre la necessità di intervenire sul San Giusto era nota da tempo. Sostiene inoltre che il bando contemplasse già la condivisione degli spazi in caso di lavori in altri impianti. L’associazione aggiudicataria, ha riferito, sarebbe disponibile ad attendere anche due stagioni sportive, purché resti valida l’aggiudicazione.

Nella risposta all’interrogazione, l’assessora allo sport Di Tommaso si è detta disponibile a valutare la sospensione invece della revoca, previa verifica con gli uffici competenti e con la Giunta. Non è un accordo raggiunto e non è una revoca cancellata: è uno spiraglio.

Il rischio, altrimenti, è di sistemare un impianto creando un problema a un’altra società sportiva. Una specie di gioco delle sedie, ma con le palestre.

Alberi, caldo e asfalto: il verde deve trovare posto

Vincenzo Ceccarelli ha chiesto se il nuovo piano operativo introdurrà interventi di rinaturalizzazione e nuove piantumazioni con specie utili a mitigare calore e anidride carbonica. L’assessore Angiolino Piomboni ha annunciato una maggiore attenzione alla sostenibilità, ricordando progetti europei contro le ondate di calore, rifugi climatici e un progetto pilota al parco Giotto.

Il Comune dispone, ha detto, di dati sul patrimonio arboreo per programmare sostituzioni e nuove piantumazioni. In strade come via Fra Guittone bisognerà scegliere alberi compatibili anche con l’asfalto. Perché ad Arezzo il verde è benvenuto, purché non faccia arrabbiare il marciapiede.

Giovi-Pieve a Sietina: la passerella resta un’incognita

Donato Caporali ha chiesto tempi e perizia di agibilità della passerella chiusa fra Giovi e Pieve a Sietina, segnalando che le transenne mobili sarebbero già state rimosse due volte.

Il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini ha spiegato che il Comune di Capolona ha incaricato un tecnico e che le decisioni arriveranno dopo le verifiche. Ha ribadito che il divieto di passaggio è segnalato. Nessuna data di riapertura, dunque: il ponte attende una valutazione e chi lo attraversa nonostante il divieto si espone a rischi.

Archivi: undici chilometri di carta verso il digitale

Caneschi ha chiesto chiarimenti sui tempi di consultazione delle pratiche edilizie e sulla futura sede degli archivi. Piomboni ha parlato di oltre 11 chilometri di fascicoli cartacei da conservare e di un percorso per digitalizzare l’intero archivio comunale.

La scansione prevede tre mesi iniziali di verifica dei fascicoli, tre giorni di sospensione delle consultazioni durante il ricollocamento e poi sei-otto mesi di digitalizzazione e catalogazione. Per una pratica già digitalizzata si punta a una risposta entro 24 ore; a conclusione del lavoro, l’obiettivo è l’accesso immediato.

Undici chilometri di pratiche: praticamente una passeggiata, purché non si debba cercare una concessione edilizia del secolo scorso.

Santo Spirito: ancora verifiche, ancora transenne

Alessandro Meucci ha chiesto un intervento di risanamento conservativo dopo il distacco di intonaco dal cornicione del bastione del quartiere di Santo Spirito, invece di soluzioni tampone. Gamurrini ha riferito di verifiche tecniche in corso e ha indicato una decina di giorni come prospettiva per avere un quadro completo e valutare la rimozione delle transenne.

Il punto dell’Ortica

Dalla seduta emergono alcune aperture, molti lavori annunciati e parecchie attese ancora senza scadenza certa. Le nomine politiche sono legittime quando rispettano le regole, ma chiedere trasparenza sui criteri non è lesa maestà. Su Pratacci, poi, la soluzione migliore sarebbe quella che permette agli sportivi di continuare a fare sport, possibilmente senza trasformare una palestra in un problema burocratico.

Per il resto, Arezzo continua a misurare il progresso in chilometri di archivi, metri di transenne e alberi che devono chiedere permesso all’asfalto.