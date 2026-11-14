SAVA incontra Proietti: sull’Alta Velocità il Centro Italia corre, almeno a parole

Il Comitato SAVA torna a chiedere attenzione per il futuro dei collegamenti ferroviari del Centro Italia e lo fa incontrando la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, all’Università Link di Città di Castello.

Un incontro breve, ma sufficiente per ribadire una questione che da anni continua a viaggiare molto più lentamente dei treni di cui si parla: la necessità di una stazione dell’Alta Velocità in linea, capace di offrire nuove opportunità ai territori.

A rappresentare il Comitato è stato il segretario Domenico Alberti, che ha ringraziato Proietti per la disponibilità al confronto e per l’attenzione mostrata verso le difficoltà economiche e sociali del Centro Italia.

L’occasione è coincisa con la festa di San Florido, patrono di Città di Castello. E, considerati i tempi della politica sulle infrastrutture, un santo a cui affidarsi potrebbe anche tornare utile.

Al centro del confronto le crescenti difficoltà di famiglie, giovani e imprese e la necessità di superare i campanilismi che troppo spesso impediscono ai territori di lavorare insieme.

Il messaggio del Comitato SAVA è chiaro: il Centro Italia non può continuare a perdere opportunità mentre altrove si investe, si costruisce e si corre.

Da oltre cinque anni il Comitato sostiene la necessità di una strategia condivisa tra istituzioni, comunità e mondo produttivo. L’obiettivo è trasformare la collaborazione territoriale in progetti concreti, evitando che la parola coesione finisca per diventare l’ennesimo ingrediente dei discorsi ufficiali, buona per tutti i convegni e indigesta quando arriva il momento di decidere.

Nel frattempo, il presidente del Comitato, Galli, è intervenuto alla trasmissione televisiva Caffè Bollente, tornando a sostenere l’importanza di una stazione AV in linea come infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Galli non ha risparmiato critiche alla politica e al mondo industriale, accusati di immobilismo e di un atteggiamento troppo passivo di fronte a una questione che il Comitato considera decisiva per il futuro dell’area.

Insomma, sul fronte dell’Alta Velocità le idee non mancano, gli incontri nemmeno e le dichiarazioni viaggiano puntuali. Quello che ancora si aspetta è il salto dalle parole alle decisioni.

Il Comitato SAVA assicura che continuerà a lavorare per una maggiore collaborazione tra i territori del Centro Italia.

Perché il futuro, come ripetono da anni i sostenitori dell’infrastruttura, non può aspettare all’infinito. Anche perché, a forza di attendere il treno giusto, si rischia di vedere passare soltanto le prossime campagne elettorali.