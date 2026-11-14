Arezzo, la Città del Natale non è ancora partita e sui social volano già gli addobbi

Ad Arezzo la Città del Natale inaugura ufficialmente sabato 14 novembre alle 18, ma il clima delle feste è già arrivato sui social. Non quello della pace, della fratellanza e della bontà universale. Quello, assai più aretino, delle discussioni sugli addobbi.

A finire sotto osservazione sono soprattutto alcune installazioni distribuite per la città: il calesse con Babbo Natale e le renne dorate in zona Baldaccio e le gigantesche labbra rosse comparse ai Bastioni.

Il primo a suonare le campane, e non quelle di Natale, è Sandro, autore di un intervento su Facebook che non concede particolari attenuanti agli arredatori delle festività.

Il suo giudizio è impietoso: decorazioni dal gusto discutibile, accostamenti improbabili e un biglietto da visita per chi arriva ad Arezzo che, secondo lui, lascia parecchio a desiderare.

Il calesse sembra uscito da un trasloco fra tre epoche diverse: il mezzo d’epoca, Babbo Natale reduce dagli anni Ottanta e le renne dorate che paiono essersi presentate all’appuntamento dopo aver sbagliato festa.

Ma il vero capolavoro della discussione sono le labbra dei Bastioni. L’installazione ha anche un nome, Bacio di Luce: il cartello esposto accanto all’opera la presenta come un lavoro dello scenografo Daniele Tagliaferri. Almeno su questo, tra un’interpretazione artistica e una battuta, un’informazione certa c’è.

Per alcuni ricordano il celebre simbolo dei Rolling Stones. Per altri sembrano un fondale per selfie romantici. Qualcuno le considera semplicemente brutte, altri si domandano cosa abbiano a che fare con il Natale.

A questo punto entra in scena Liletta, che propone una lettura decisamente più raffinata: quelle labbra potrebbero richiamare All’ora dell’osservatorio. Gli amanti, la celebre opera di Man Ray ispirata alle labbra di Kiki de Montparnasse.

Nei commenti compare anche Salvador Dalí, con il ritratto di Mae West e il celebre divano a forma di labbra.

Insomma, mentre una parte della cittadinanza vede una decorazione da luna park, un’altra intravede il Surrealismo del Novecento.

Arezzo riesce così nell’impresa di trasformare un addobbo natalizio in un esame di storia dell’arte. Con l’aggravante che nessuno ha ancora chiarito se la citazione fosse davvero nelle intenzioni di chi ha scelto l’installazione.

Forse Man Ray. Forse Dalí. Forse semplicemente un’idea per far fotografare i turisti mentre si mandano un bacino.

Nel frattempo, sotto i post, la discussione si allarga. C’è chi difende gli allestimenti, chi invita i critici a proporsi per amministrare la città e chi ricorda che Arezzo avrebbe problemi ben più importanti.

Tutto vero. Ma non risulta che per discutere di viabilità, sicurezza o servizi pubblici sia necessario trovare bellissime anche le renne dorate.

E soprattutto una critica estetica non equivale a una dichiarazione di guerra all’economia turistica. La Città del Natale può portare visitatori, lavoro e opportunità alle attività commerciali, senza che ogni decorazione debba essere accolta con un applauso obbligatorio.

Resta poi una questione meno artistica e molto più concreta.

Conosciamo l’autore del Bacio di Luce, ma resta da capire chi abbia selezionato e approvato i diversi allestimenti. Sono stati acquistati, noleggiati o recuperati da precedenti edizioni? E quanto costano complessivamente?

Domande legittime, soprattutto quando un evento di questa portata coinvolge istituzioni, fondazioni e risorse da rendicontare.

Intanto, alle 18, si taglierà il nastro. Si accenderanno le luci, arriveranno i visitatori e Arezzo entrerà ufficialmente nel clima natalizio.

Quanto alle labbra dei Bastioni, il consiglio è di non litigarci troppo.

In fondo potrebbero essere l’unico addobbo della città capace di mandare un bacio a tutti, compresi quelli che non lo sopportano.