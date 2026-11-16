Natale a Cortona, gli etruschi accendono le luci e Babbo Natale prende Palazzo Ferretti

Anche Cortona si prepara al Natale e, a giudicare dal programma presentato dal Comune, stavolta non si accontenta di appendere due luminarie e confidare nella buona volontà della stella cometa. Dal 29 novembre al 6 gennaio 2027 la città etrusca propone proiezioni luminose, presepi, mercatini, mostre e appuntamenti nelle frazioni.

Nel centro storico i palazzi diventeranno schermi per animazioni dedicate alle opere d’arte della Natività. Le proiezioni sono previste ogni sera in piazza della Repubblica e sulla chiesa di San Domenico. Dopo più di duemila anni, gli etruschi non avevano certo previsto il videomapping, ma probabilmente avrebbero apprezzato l’illuminazione.

A Palazzo Ferretti, in via Nazionale 45, arriverà il «Viaggio magico di Babbo Natale»: un percorso di animazioni interattive verso la casa di Santa Claus. Nel fine settimana le piazze ospiteranno mercatini di prodotti enogastronomici e artigianali, per chi vuole comprare un regalo prima di ricorrere al solito buono acquisto dell’ultimo minuto.

Al Centro convegni Sant’Agostino, in via Guelfa 40, torna la Mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca: plastici ferroviari, diorami, Lego, Barbie, proiettori per bambini e oggetti da collezione. Una visita utile anche per ricordare ai più piccoli che un tempo i giocattoli funzionavano perfino senza aggiornamenti software.

Spazio anche alla tradizione: un percorso illuminato collegherà presepi storici e artistici fra San Filippo, la Cattedrale, San Domenico, Santa Margherita, l’Eremo delle Celle, San Francesco e il Calcinaio. Al MAEC saranno proposte opere dedicate alla Natività, statuine presepiali della collezione Tommasi e visite tematiche interattive domenicali per famiglie.

Il calendario si allarga ai borghi con i mercatini di Pierle, «Un giorno di magia» a Terontola, il Natale a Camucia e i presepi viventi di Pietraia e Creti, quest’ultimo previsto per la notte della vigilia. Per Capodanno tornano la festa in piazza della Repubblica e la Colazione al Museo. Un modo decisamente civile per iniziare l’anno, almeno finché non arriva il conto del cenone.

Quanto si spende? Il comunicato comunale indica un biglietto nominativo da 8 euro intero, 4 euro per i ragazzi dai 7 ai 14 anni, gratuito fino ai 6 anni. Comprende il Viaggio magico di Babbo Natale, la Mostra del giocattolo d’epoca e del modellismo e la possibilità di accedere al MAEC con tariffa ridotta. La Christmas Family Card, per due adulti con uno o due minori di 14 anni, è indicata a 16 euro.

I biglietti sono annunciati al Centro convegni Sant’Agostino (via Guelfa 40) e online su TicketOne. Programma e aggiornamenti su www.cortonanatale.it.

«Natale a Cortona» è promosso dall’Amministrazione comunale e organizzato da Cortona Sviluppo, con il sostegno indicato nel comunicato di Banca Popolare di Cortona, Coingas e Lfi.

Insomma, a Cortona il Natale mette insieme arte, cultura e mercatini. E se Babbo Natale dovesse perdersi fra le vie medievali, almeno qui potrà sempre chiedere indicazioni a un etrusco.