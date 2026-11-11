Arezzo, 70mila euro per fare festa. Ai senzatetto resta il Capodanno sotto le stelle

Ad Arezzo il 16 novembre riapre il dormitorio invernale della Caritas. Per il Capodanno, intanto, si parla di 70.000 euro destinati alla festa di fine anno. Due notizie apparentemente scollegate, salvo un piccolo particolare: con una cifra di poco superiore, secondo una stima rilanciata sui social da Cristiano Rossi, si potrebbero garantire venti posti letto per un anno intero.

Insomma, con 70.000 euro ad Arezzo si può organizzare una notte da ricordare. Con 73.000 si potrebbero offrire 7.300 pernottamenti a chi una notte al caldo rischia di non averla.

La differenza è di appena 3.000 euro. Praticamente il costo di qualche brindisi particolarmente convinto.

A riportare l’attenzione sul problema è stato Cristiano Rossi, che in un intervento su Facebook ha ricordato la riapertura del dormitorio della Caritas, ringraziando volontari e operatori per il loro impegno.

<br />

Rossi pone una questione semplice: perché un servizio così importante deve dipendere dalla stagione e dalla disponibilità dei volontari, anziché essere garantito stabilmente dalle istituzioni?

Secondo il calcolo proposto, ipotizzando un costo di 10 euro per posto letto a notte, servirebbero 200 euro al giorno per accogliere venti persone. Moltiplicati per 365 giorni fanno 73.000 euro.

Naturalmente è una stima indicativa, non il preventivo di gestione di una struttura, che richiederebbe anche personale, locali, organizzazione e servizi adeguati. Ma il confronto resta politicamente interessante.

E qui all’Ortica ci è venuta un’idea talmente rivoluzionaria che rischia di provocare un’emergenza negli uffici comunali: e se a Capodanno spendessimo meno?

Attenzione, nessuno vuole impedire agli aretini di festeggiare. Anche perché dopo un anno passato tra cantieri, buche, parcheggi e promesse, un po’ di musica per dimenticare ci vuole.

Ma per ballare in piazza serve necessariamente un artista dal cachet importante? Davvero a mezzanotte, per gridare buon anno, bisogna avere sul palco qualcuno che abbiamo visto almeno tre volte in televisione?

Perché non puntare su un bravo DJ, magari aretino, su giovani musicisti del territorio e su una festa semplice, coinvolgente e meno costosa?

Ad Arezzo di talenti musicali ce ne sono. Ci sono band, DJ, giovani artisti e persino musicisti passati attraverso i progetti di formazione e selezione collegati ad Arezzo Wave.

Visto che ogni tanto parliamo di valorizzare i giovani e il territorio, potremmo perfino provare a farlo. Senza aspettare che diventino famosi altrove per poi invitarli a suonare a casa loro pagando il triplo.

E per chi pensa che senza artistoni una piazza non si riempia, c’è un precedente tutto aretino. Il 31 dicembre 2013 piazza Sant’Agostino festeggiò con Enzo Scartoni, il gruppo Hop, il Sax Quartet, musica dal vivo, karaoke e DJ set. Niente inseguimento alla star nazionale: una festa popolare, come raccontano le cronache dell’epoca e mostrano le fotografie di quella serata.

E il dettaglio migliore è nei conti: per l’organizzazione erano stati stanziati 10.000 euro. Secondo quanto riportò allora La Nazione, ne furono risparmiati oltre 3.000, destinati al fondo comunale di solidarietà per minori e famiglie in difficoltà.

Nel 2013 si riusciva dunque a far festa e ad avanzare qualcosa per la solidarietà. Tredici anni dopo si parla di 70.000 euro: dev’essere aumentato parecchio il costo degli auguri.

Non significa che oggi la stessa festa si possa organizzare con gli stessi soldi: prezzi, esigenze tecniche e sicurezza cambiano. Ma dimostra che l’idea di puntare sui talenti del territorio e risparmiare non è fantascienza ortichese. È già stata messa in pratica ad Arezzo.

La sicurezza, naturalmente, non si tocca. Palco, impianti, personale, assistenza e organizzazione hanno costi reali e indispensabili. Ma sul programma artistico e sulle dimensioni dello spettacolo si può ragionare.

Facciamo una provocazione ortichese: invece di spendere 70.000 euro per una notte, perché non organizzare un Capodanno più sobrio e destinare il risparmio a un progetto stabile di accoglienza?

C’è un vecchio detto secondo cui a Natale siamo tutti più buoni. Il problema, come ricordava anche la terribile Lucy dei Peanuts, è quello che succede prima e dopo.

E ad Arezzo sarebbe interessante scoprirlo soprattutto dopo Capodanno, quando la musica sarà finita, i brindisi saranno digeriti, il palco smontato e chi non ha un tetto continuerà a non averlo.

Perché la bontà natalizia è una bella cosa. Ma se dura quanto un concerto in piazza, più che solidarietà sembra un’altra voce del programma dei festeggiamenti.

Non sarebbe necessario rinunciare alla festa. Basterebbe rinunciare all’idea che una festa riesca soltanto se costa abbastanza da far parlare del suo finanziamento.

E già che ci siamo, sarebbe interessante sapere come verranno utilizzati i 70.000 euro previsti per il Capodanno 2026, chi organizzerà la serata, quali artisti saranno coinvolti e quale sarà il costo effettivo delle singole voci.

Domande che L’Ortica pone da tempo e alle quali sarebbe piacevole ricevere risposta prima che arrivi gennaio. Ne abbiamo scritto anche negli articoli sul cast del Capodanno ancora misterioso e sul confronto tra i 70.000 euro e i voucher sport negati a 440 ragazzi.

Nel frattempo, il dormitorio della Caritas riapre grazie all’impegno di chi dedica tempo ed energie alle persone più fragili. Un lavoro prezioso, che merita gratitudine e sostegno concreto.

Perché la solidarietà non può funzionare come le luminarie: si accende quando arriva il freddo e si spegne quando finisce la stagione.

E forse una città che si prepara a diventare la capitale del Natale dovrebbe ricordarsi anche di chi, mentre gli altri cercano il regalo perfetto, cerca semplicemente un posto dove dormire.

In fondo, la vera magia del Natale sarebbe questa: riuscire a trovare qualche soldo per un letto senza dover prima prenotare un cantante.

Buon anno a tutti. Possibilmente al caldo.

Questo articolo utilizza l’ironia per commentare fatti reali e avanzare una proposta di carattere civico.