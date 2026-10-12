HomeCronacheSportBasket, il Centro Tecnico BM Arezzo lotta a Poggibonsi ma cede 86-81
La squadra del Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo per la stagione 2026-2027
Il Centro Tecnico BM Arezzo 2026-2027. Foto di Raul Dominici.

Basket, il Centro Tecnico BM Arezzo lotta a Poggibonsi ma cede 86-81

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Basket, il Centro Tecnico BM Arezzo lotta a Poggibonsi ma cede 86-81

Il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo esce sconfitto da Poggibonsi per 86-81 nella seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 1. Gli amaranto, privi di Lanucci dopo un infortunio in settimana, disputano una gara di carattere e restano in partita fino agli ultimi minuti.

La squadra allenata da Elena Vezzosi parte bene, chiudendo il primo quarto avanti 22-21. I padroni di casa reagiscono nel secondo periodo e vanno all’intervallo sul 46-43. Dopo un terzo quarto equilibrato (22-22), Poggibonsi gestisce meglio i possessi decisivi nell’ultima frazione e conquista i due punti.

Per la SBA spiccano i 17 punti di Capodagli e i 15 a testa di Risaliti e Millan Rodriguez. Una sconfitta che lascia comunque indicazioni incoraggianti per un gruppo impegnato a fare esperienza nella categoria.

«Usciamo sconfitti a testa alta da un campo difficile come quello di Poggibonsi contro una squadra esperta dopo una grande prova di carattere», commenta Elena Vezzosi. «Sul finale ci è mancata un po’ di esperienza ma facciamo questo campionato proprio per acquisirla. Sono contenta che non abbiamo mai smesso di lottare e ognuno ha provato a dare il proprio apporto. Adesso abbiamo un turno di riposo e poi aspettiamo Sestese ad Arezzo. Testa bassa e tornare a lavorare in palestra».

Paolo Nesi Poggibonsi Basket – Centro Tecnico BM Arezzo 86-81
Parziali: 21-22; 25-21; 22-22; 18-16.

Centro Tecnico BM Arezzo: Risaliti 15, Pratesi 4, Capodagli 17, Pasqui, Millan Rodriguez 15, Branchetti 10, Marcantoni 4, Pierallini, Caneschi 2, Francesconi 4, Così 5, Allegretti 5. Allenatrice: Elena Vezzosi. Assistenti: A. Bruschi e A. Baielli. Preparatore: Donatacci. Fisioterapista: Marraccini.

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