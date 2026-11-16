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Barbecue in muratura danneggiato nel parco di Lignano ad Arezzo
Uno dei barbecue deteriorati nel parco di Lignano. Foto: comitato Uniti per Lignano.

Lignano, il parco cade a pezzi. Il Comune, per ora, coltiva il silenzio

Il comitato Uniti per Lignano denuncia strutture deteriorate, incontri mai fissati e investitori lasciati in attesa. La primavera 2027 si avvicina, ma il rilancio resta sulla carta.

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Gino Perticai

Lignano, il parco cade a pezzi. Il Comune, per ora, coltiva il silenzio

Il comitato Uniti per Lignano denuncia strutture deteriorate, incontri mai fissati e investitori lasciati in attesa. La primavera 2027 si avvicina, ma il rilancio resta sulla carta.

Il parco di Lignano aspetta di rinascere, ma secondo il comitato “Uniti per Lignano” dal Comune di Arezzo, per adesso, non arriva neppure una data per sedersi a un tavolo. Intanto tavoli e panche si deteriorano davvero, insieme ai barbecue, alle recinzioni e alle strutture dell’area ristorante. Insomma, a Lignano l’unica cosa che sembra procedere senza ritardi è il degrado.

In un comunicato del 16 novembre, firmato dalla presidente Sonia Rosini, il comitato torna a chiedere risposte sulla sorte del parco, del ristorante e del campeggio. Ricorda che in campagna elettorale l’attuale amministrazione aveva prospettato turismo sostenibile, attività all’aperto e una gestione coordinata dell’area. Belle intenzioni, certo. Peccato che, stando alla denuncia del comitato, il confronto promesso non sia ancora cominciato.

La questione non riguarderebbe soltanto un incontro saltato. “Uniti per Lignano” sostiene che con la precedente amministrazione fosse già stato avviato un dialogo, con tanto di firme raccolte e imprenditori locali disponibili a valutare la gestione dell’intero complesso. Nessuno, precisa il comitato, chiede corsie preferenziali: si chiedono procedure trasparenti, un eventuale bando e soprattutto tempi certi.

Tavoli e panche rovinati nell’area picnic del parco di Lignano
Tavoli e panche nell’area picnic. Foto: comitato Uniti per Lignano.

Nel frattempo, il comunicato documenta con fotografie il deterioramento dell’area picnic, dei barbecue, di alcune recinzioni e degli spazi vicino al ristorante. Secondo i firmatari, gli interventi comunali finora si sarebbero limitati a rimuovere elementi ormai cadenti. Una differenza non proprio sottile: togliere ciò che sta per crollare non significa automaticamente avere un progetto per farlo ripartire.

Recinzione di legno danneggiata nel parco di Lignano
Una recinzione deteriorata nel parco. Foto: comitato Uniti per Lignano.

La domanda più concreta riguarda la primavera-estate 2027: c’è ancora la possibilità di riaprire il parco dopo una riqualificazione oppure si rischia un’altra stagione persa? Il comitato chiede al sindaco e alla giunta di chiarire se siano state valutate le proposte degli imprenditori, quali atti intendano adottare e quali scadenze abbiano in mente.

Nel comunicato arriva anche una frecciata all’amministrazione: Arezzo, ricordano i promotori, non finisce ai confini della città, e parte del tempo impiegato per i video potrebbe essere dedicato alle questioni delle frazioni. Una battuta politica che a Lignano suona meno divertente di quanto sembri, soprattutto davanti a strutture che continuano a rovinarsi.

“Lignano non può diventare, come Poti, il simbolo di un’altra occasione mancata”, scrive il comitato. Il Comune potrà naturalmente spiegare il proprio punto di vista, eventuali ostacoli tecnici o economici e lo stato delle procedure. Ma una risposta con date e atti sarebbe più utile dell’ennesima dichiarazione d’intenti. I barbecue, nel frattempo, non si riparano con le promesse.

Fonte: comunicato del 16 novembre 2026 del comitato Uniti per Lignano, firmato dalla presidente Sonia Rosini, con documentazione fotografica allegata.

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Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

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