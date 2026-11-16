Il parco di Lignano aspetta di rinascere, ma secondo il comitato “Uniti per Lignano” dal Comune di Arezzo, per adesso, non arriva neppure una data per sedersi a un tavolo. Intanto tavoli e panche si deteriorano davvero, insieme ai barbecue, alle recinzioni e alle strutture dell’area ristorante. Insomma, a Lignano l’unica cosa che sembra procedere senza ritardi è il degrado.

In un comunicato del 16 novembre, firmato dalla presidente Sonia Rosini, il comitato torna a chiedere risposte sulla sorte del parco, del ristorante e del campeggio. Ricorda che in campagna elettorale l’attuale amministrazione aveva prospettato turismo sostenibile, attività all’aperto e una gestione coordinata dell’area. Belle intenzioni, certo. Peccato che, stando alla denuncia del comitato, il confronto promesso non sia ancora cominciato.

La questione non riguarderebbe soltanto un incontro saltato. “Uniti per Lignano” sostiene che con la precedente amministrazione fosse già stato avviato un dialogo, con tanto di firme raccolte e imprenditori locali disponibili a valutare la gestione dell’intero complesso. Nessuno, precisa il comitato, chiede corsie preferenziali: si chiedono procedure trasparenti, un eventuale bando e soprattutto tempi certi.

Tavoli e panche nell’area picnic. Foto: comitato Uniti per Lignano.

Nel frattempo, il comunicato documenta con fotografie il deterioramento dell’area picnic, dei barbecue, di alcune recinzioni e degli spazi vicino al ristorante. Secondo i firmatari, gli interventi comunali finora si sarebbero limitati a rimuovere elementi ormai cadenti. Una differenza non proprio sottile: togliere ciò che sta per crollare non significa automaticamente avere un progetto per farlo ripartire.

Una recinzione deteriorata nel parco. Foto: comitato Uniti per Lignano.

La domanda più concreta riguarda la primavera-estate 2027: c’è ancora la possibilità di riaprire il parco dopo una riqualificazione oppure si rischia un’altra stagione persa? Il comitato chiede al sindaco e alla giunta di chiarire se siano state valutate le proposte degli imprenditori, quali atti intendano adottare e quali scadenze abbiano in mente.

Nel comunicato arriva anche una frecciata all’amministrazione: Arezzo, ricordano i promotori, non finisce ai confini della città, e parte del tempo impiegato per i video potrebbe essere dedicato alle questioni delle frazioni. Una battuta politica che a Lignano suona meno divertente di quanto sembri, soprattutto davanti a strutture che continuano a rovinarsi.

“Lignano non può diventare, come Poti, il simbolo di un’altra occasione mancata”, scrive il comitato. Il Comune potrà naturalmente spiegare il proprio punto di vista, eventuali ostacoli tecnici o economici e lo stato delle procedure. Ma una risposta con date e atti sarebbe più utile dell’ennesima dichiarazione d’intenti. I barbecue, nel frattempo, non si riparano con le promesse.

Fonte: comunicato del 16 novembre 2026 del comitato Uniti per Lignano, firmato dalla presidente Sonia Rosini, con documentazione fotografica allegata.