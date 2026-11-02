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Riccardo Pratesi, guardia della Scuola Basket Arezzo, in una fotografia di Raul Dominici
Riccardo Pratesi della Scuola Basket Arezzo. Foto: Raul Dominici.

Scuola Basket Arezzo, attacco in difficoltà a Vaiano: il Centro Tecnico BM perde 72-57

Gli amaranto cedono al Centro Minibasket Valbisenzio dopo una gara segnata dalle basse percentuali al tiro. Lanucci miglior realizzatore con 22 punti, domenica arriva San Casciano.

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Scuola Basket Arezzo, attacco in difficoltà a Vaiano: il Centro Tecnico BM perde 72-57

Gli amaranto cedono al Centro Minibasket Valbisenzio dopo una gara segnata dalle basse percentuali al tiro. Lanucci miglior realizzatore con 22 punti, domenica arriva San Casciano.

Trasferta amara a Vaiano per il Centro Tecnico BM Arezzo, sconfitto 72-57 dal Centro Minibasket Valbisenzio. Gli amaranto hanno pagato soprattutto le difficoltà offensive e le basse percentuali al tiro, senza riuscire a trovare continuità dopo un primo quarto chiuso in vantaggio.

La formazione aretina era partita bene, portandosi sul 17-15 al termine dei primi dieci minuti. Dal secondo periodo, però, i padroni di casa hanno preso il controllo della partita: il parziale di 19-13 ha mandato le squadre all’intervallo sul 34-30. Vaiano ha poi allungato nel terzo quarto (20-16) e chiuso definitivamente i conti nell’ultimo (18-11).

Per Arezzo il miglior marcatore è stato Lanucci con 22 punti, seguito da Millan Rodriguez con 11 e Capodagli con 7. Tra i padroni di casa, 17 punti a testa per Guasti e Chiti e 16 per Lanari.

Al termine dell’incontro l’allenatrice Elena Vezzosi ha riconosciuto le difficoltà della squadra: «Purtroppo usciamo sconfitti da un campo ostico come quello di Vaiano in una partita in cui abbiamo avuto percentuali troppo basse al tiro e ai tiri liberi per poter pensare di vincere. Il lavoro da fare è tanto ma il tempo lo abbiamo. Torniamo subito in palestra a lavorare per migliorarci».

La prossima occasione di riscatto arriverà domenica 8 novembre alle 18, quando il Centro Tecnico BM ospiterà il Basket San Casciano al Palasport Mario D’Agata, in un confronto importante per la classifica.

Centro Minibasket Valbisenzio – Centro Tecnico BM Arezzo 72-57
Parziali: 15-17, 19-13, 20-16, 18-11.

Valbisenzio: Navicelli 6, Lenzi, Fantini 5, Lanari 16, Berillo, Parisi 7, Guasti 17, Chiti 17, Salute 2, Eufemia 2. Allenatore: Bertini.

Centro Tecnico BM Arezzo: Bettini 3, Caneschi, Marcantoni 4, Allegretti, Francesconi 2, Pratesi, Branchetti 2, Capodagli 7, Marcelli 4, Lanucci 22, Millan Rodriguez 11, Pasqui 2. Allenatrice: Elena Vezzosi. Assistente: A. Bruschi.

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