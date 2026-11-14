Arezzo, aumentano i parcheggi: il Comune mette le mani nelle tasche degli automobilisti. Per sistemare le buche, giura

Ad Arezzo aumentano le tariffe dei parcheggi Atam. Ad annunciarlo, in un video sui social, sono stati il sindaco Marcello Comanducci e il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini. La buona notizia è che le strade dovrebbero essere sistemate. La cattiva è che, prima, bisogna pagare per lasciarci sopra la macchina.

Il sindaco ha scelto la comunicazione diretta: «Le infamate arrivano a me». Un gesto coraggioso, perché annunciare un aumento dei parcheggi sui social significa consegnarsi volontariamente ai commenti di Facebook. Una specie di Giostra del Saracino, ma senza lancia e con più punti esclamativi.

Le strisce blu fuori dalle mura, comprese quelle di Pietri, Monte Cervino, Varchi, Guelfa, Piave e Sant’Andrea, passano da 70 centesimi a un euro l’ora. Il giornaliero di via Pietri sale da 5 a 8 euro. Eden e Fanfani passano da 1,50 a 1,80 euro l’ora. Ai parcheggi Mecenate e Baldaccio la tariffa oraria diventa 1,20 euro, mentre quella giornaliera ordinaria raddoppia da 3 a 6 euro. Durante la Città del Natale è prevista anche una tariffa giornaliera speciale di 8 euro per Mecenate e Baldaccio.

Per i camper si passa da 80 centesimi a 1,50 euro l’ora e da 8 a 10 euro per le 24 ore. Per i bus turistici la tariffa giornaliera raddoppia: da 50 a 100 euro. Insomma, ad Arezzo si viene volentieri in visita, ma conviene non innamorarsene troppo e fermarsi troppo a lungo.

Secondo il sindaco, molti rincari sono di pochi centesimi e incidono relativamente poco. Il dettaglio è che 70 centesimi diventano un euro, cioè un aumento di circa il 43%. Ma forse ad Arezzo anche la matematica, durante le feste, si veste da elfo e diventa più simpatica.

La spiegazione ufficiale è che le tariffe erano ferme da anni e che la città è diventata una destinazione turistica molto frequentata. Soprattutto, le maggiori entrate, secondo quanto annunciato dagli amministratori, saranno destinate alla manutenzione delle strade e del verde pubblico. E qui il cittadino può finalmente tirare un sospiro di sollievo: dopo aver pagato per parcheggiare, contribuirà a sistemare l’asfalto su cui è arrivato. Il cerchio si chiude. Speriamo non attorno a una buca.

Naturalmente l’amministrazione precisa che gli abbonamenti Atam e i permessi ZTL non aumentano. Restano invariati anche i costi della sosta al San Donato e nelle altre aree escluse dai ritocchi. Per i residenti del centro storico, durante gli eventi, la ZTL sarà riservata agli autorizzati anche la domenica; fuori dagli eventi torneranno fasce orarie analoghe a quelle dei giorni feriali. Due file di posti in via Pietri diventeranno inoltre gratuiti per i residenti. Le nuove indicazioni sui pannelli della ZTL richiederanno qualche giorno di aggiornamento tecnico.

Il Comune sostiene di voler far pagare soprattutto i turisti, che arrivano da città con tariffe più elevate. Una strategia comprensibile: chi viene ad Arezzo deve portarsi a casa un ricordo della città. Se non trova un souvenir, almeno trova lo scontrino del parcheggio.

Resta però una domanda molto meno divertente dei nostri scherzi: quanto incasserà in più Atam, quanto di quelle risorse arriverà effettivamente alla manutenzione e su quali strade e aree verdi sarà speso? Perché tra annunciare che i soldi serviranno a riparare le buche e vederle sparire c’è una certa distanza. Ad Arezzo, talvolta, anche percorribile in fuoristrada.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e dichiarazioni degli amministratori.