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Castiglion Fiorentino, fanno il pieno al distributore ma si portano via direttamente gli 8mila euro

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Castiglion Fiorentino, fanno il pieno al distributore ma si portano via direttamente gli 8mila euro

A Castiglion Fiorentino, nella notte, alcuni ladri hanno deciso di rivoluzionare il concetto di rifornimento: anziché mettere benzina nel serbatoio, hanno prelevato direttamente i soldi dalla cassaforte.

Il colpo è avvenuto all’Iperself di via Cosimo Serristori, dove i malviventi, utilizzando una mola o un attrezzo simile, hanno praticato diversi fori nella struttura blindata del distributore automatico, riuscendo a impossessarsi di circa 8mila euro.

Una cifra che, considerando il prezzo dei carburanti, dovrebbe essere sufficiente per fare almeno due pieni e prendere anche un caffè.

L’aspetto più sorprendente è che nessuno si sarebbe accorto di nulla, nonostante l’impianto sia illuminato, frequentato anche di notte e circondato da abitazioni.

Probabilmente i vicini, sentendo il rumore della mola, avranno pensato all’ennesimo automobilista impegnato a grattare il fondo del portafoglio per fare venti euro di gasolio.

A scoprire il furto sono stati alcuni clienti intorno alle 6.30 di lunedì 16 novembre, quando hanno avvisato il gestore dell’impianto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando anche attraverso le immagini delle telecamere della zona.

Le pompe sono rimaste ferme in attesa delle necessarie riparazioni.

Resta una considerazione: per anni gli automobilisti hanno avuto la sensazione di essere derubati ogni volta che facevano rifornimento. Stavolta, invece, qualcuno ha preso l’espressione un po’ troppo alla lettera.

E per una volta il distributore ha scoperto cosa significa rimanere a secco.

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