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Lucia Tanti e Carla Vilucchi durante la firma dell'accordo tra Comune di Arezzo e Ordine dei Commercialisti.
Lucia Tanti e Carla Vilucchi firmano l'accordo triennale di collaborazione.

Arezzo, Comune e commercialisti firmano per il futuro. I risultati, per ora, sono a credito

Accordo triennale tra Lucia Tanti e l'Ordine dei Commercialisti: settore orafo, formazione ed educazione finanziaria. Le intenzioni sono chiare, sui progetti concreti c'è ancora da lavorare

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Arezzo, Comune e commercialisti firmano per il futuro. I risultati, per ora, sono a credito

Accordo triennale tra Lucia Tanti e l'Ordine dei Commercialisti: settore orafo, formazione ed educazione finanziaria. Le intenzioni sono chiare, sui progetti concreti c'è ancora da lavorare

Il Comune di Arezzo e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Arezzo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione triennale, rinnovabile, per sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

A presentarlo sono state l’assessore Lucia Tanti e la presidente dell’Ordine Carla Vilucchi.

Tre gli ambiti individuati: comparto orafo, educazione finanziaria e formazione professionale. A coordinare le iniziative sarà un nuovo Comitato paritetico composto da rappresentanti del Comune e dell’Ordine.

Fin qui tutto bene. Anzi, benissimo. Perché ad Arezzo, quando due istituzioni si mettono intorno a un tavolo e decidono di collaborare, è sempre una bella notizia. Specialmente se poi si riesce anche a capire cosa faranno.

Lucia Tanti ha spiegato che «le istituzioni locali si muovono e non aspettano», annunciando che già dal 2027 saranno sviluppate iniziative legate alla crescita del settore orafo, agli aspetti fiscali ed economici e alle opportunità formative, comprese quelle universitarie e degli ITS.

Insomma, le istituzioni non aspettano. I risultati, invece, possono tranquillamente accomodarsi in sala d’attesa fino al prossimo anno.

La presidente Carla Vilucchi ha sottolineato l’importanza della cultura d’impresa, dell’orientamento dei giovani verso le professioni richieste dal mercato e del sostegno alle nuove iniziative imprenditoriali.

Obiettivi certamente condivisibili. Ma nel comunicato manca qualche dettaglio che, trattandosi di un accordo istituzionale, non sarebbe proprio secondario.

Quali progetti saranno realizzati concretamente? Sono previste risorse pubbliche? Chi farà parte del Comitato paritetico e con quali eventuali compensi? Quali risultati dovranno essere raggiunti nell’arco dei tre anni?

Domande semplici, alle quali il comunicato non fornisce ancora una risposta.

Nessuno mette in discussione l’utilità di una collaborazione tra amministrazione comunale e professionisti. Anzi, il settore orafo aretino e i giovani che cercano opportunità di formazione meritano iniziative serie e concrete.

Il punto è proprio questo: passare dalle dichiarazioni ai fatti.

Perché ad Arezzo siamo diventati piuttosto bravi a sottoscrivere accordi, protocolli e intese. Talmente bravi che, a volte, viene il dubbio che la firma sia già considerata il primo risultato.

Per adesso, dunque, mettiamo l’accordo nella colonna delle buone intenzioni.

Quella dei risultati la lasciamo aperta.

Del resto, con i commercialisti, i conti prima o poi bisognerà pur farli.

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