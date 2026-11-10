Arezzo, Comanducci distribuisce le nomine: per qualcuno cambia la poltrona, per altri soltanto la stanza

Il sindaco di Arezzo Marcello Comanducci ha firmato i decreti di nomina e designazione dei rappresentanti comunali in istituzioni, fondazioni, associazioni e organismi cittadini. Il tutto accompagnato dal tradizionale «augurio di buon lavoro», formula istituzionale che non costa nulla e, soprattutto, non impegna a verificare subito i risultati.

La distribuzione degli incarichi interessa diversi organismi importanti per la vita cittadina, dalla cultura all’assistenza, fino alla promozione turistica.

Alla Fraternita dei Laici i rettori del magistrato sono Piero Melani Graverini, Pamela Roggi, Debora Testi, Lorenzo Ghinelli e Lorenzo Lorenzoni.

Tra i nomi spicca quello di Lorenzo Ghinelli, che porta un cognome ben conosciuto nella politica aretina. Un elemento che inevitabilmente attirerà l’attenzione di chi segue le vicende cittadine.

Alla Fondazione Arezzo InTour, invece, Riccardo Sassoli subentra nel consiglio di amministrazione ad Alessio Alterini, dimissionario. Un cambio che riguarda un organismo particolarmente importante per la promozione turistica della città.

Cambio anche nel consiglio direttivo di Ar-Cer-S, la Comunità energetica rinnovabile e solidale Arezzo, dove Maurizio Tanini sostituisce il dimissionario Alessio Mattesini.

Per la Biblioteca Città di Arezzo, il nuovo consiglio di amministrazione vede Leonardo Todisco Grande nel ruolo di presidente, affiancato da Silvia Neri e Federico Calvelli.

Nel consiglio di gestione della Fondazione Thevenin entrano Blerta Lisi, Cosimo Albergotti e Lucia Cherici.

Alla Fondazione Arezzo Comunità, Simon Pietro Palazzo viene nominato membro del consiglio di amministrazione.

Infine, il consiglio di amministrazione della Casa di Riposo Fossombroni sarà composto da Antonio Rauti, Alessandro Beatrice, Elena Bucefari, Fabio Cittadini e Sabrina Di Milo.

Insomma, un bel giro di nomine che coinvolge alcuni dei principali organismi cittadini.

Naturalmente, essere nominati non significa automaticamente ricevere un compenso, così come occupare un incarico non significa necessariamente avere una poltrona particolarmente comoda. Per conoscere eventuali indennità, gettoni o rimborsi occorre verificare le disposizioni previste per ciascun organismo.

Resta una domanda che sarebbe interessante rivolgere all’amministrazione: quali criteri hanno guidato queste scelte e quali obiettivi concreti vengono affidati ai nuovi rappresentanti?

Perché gli auguri di buon lavoro sono sempre graditi. Ma ad Arezzo, più che gli auguri, servirebbe sapere quale lavoro ci si aspetta e come verranno valutati i risultati.