Arezzo, un etto di cocaina e 2.600 euro in buoni regalo: il Black Friday arriva in anticipo

Ad Arezzo il Black Friday sembra essere arrivato in anticipo. Ma stavolta gli sconti non c’entrano: in un’abitazione la Polizia di Stato ha trovato circa un etto di cocaina e, nella disponibilità del proprietario, 2.600 euro in buoni regalo Amazon e Google Play dalla provenienza ancora da chiarire.

L’operazione della Squadra Mobile è scattata nel pomeriggio di venerdì 13 novembre e ha portato all’arresto di un cittadino albanese di 28 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti erano intervenuti per controllare un italiano di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione si trovava anche il ventottenne, ospitato e già sottoposto a misure cautelari.

Durante la perquisizione della camera utilizzata esclusivamente dal giovane, i poliziotti hanno rinvenuto circa 100 grammi di cocaina, 0,71 grammi di hashish, materiale per pesare e confezionare le dosi, un telefono cellulare e 160 euro in contanti.

Un assortimento che, secondo gli investigatori, non era destinato al consumo personale.

Il ventottenne è stato quindi arrestato e accompagnato nel carcere di Arezzo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ma l’operazione ha riservato anche una seconda sorpresa.

Nella disponibilità del proprietario dell’abitazione sono stati trovati 22 buoni elettronici, 15 Amazon e 7 Google Play, per un valore complessivo di 2.600 euro.

L’uomo, secondo quanto riferito dalla Questura, non è riuscito a fornire spiegazioni sulla loro provenienza. I buoni sono stati sequestrati e il quarantunenne denunciato a piede libero per ricettazione.

Per lui è scattata anche una sanzione amministrativa per il possesso di una modica quantità di hashish.

Non risulta dal comunicato alcun collegamento accertato tra i buoni regalo e la droga sequestrata. Si tratta di due contestazioni distinte.

Resta comunque una curiosità tutta commerciale: mentre il mercato online si prepara alle offerte di novembre, ad Arezzo c’è chi si è ritrovato con un carrello da 2.600 euro da spiegare alla Squadra Mobile.

E stavolta il problema non era trovare il codice sconto, ma giustificare quello regalo.

Le responsabilità penali degli interessati dovranno essere accertate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.