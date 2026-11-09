HomeCronacheSportBasket, il Centro Tecnico BM Arezzo accelera nel finale: San Casciano battuto...
I giocatori del Centro Tecnico BM Arezzo durante un time out.
Un time out del Centro Tecnico BM Arezzo. Foto di Raul Dominici.

Basket, il Centro Tecnico BM Arezzo accelera nel finale: San Casciano battuto 76-58

Terza vittoria in campionato per gli amaranto al Palasport Mario D’Agata. Millan Rodriguez segna 19 punti, Lanucci 17. Sabato la trasferta a Monteroni.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Basket, il Centro Tecnico BM Arezzo accelera nel finale: San Casciano battuto 76-58

Terza vittoria in campionato per gli amaranto al Palasport Mario D’Agata. Millan Rodriguez segna 19 punti, Lanucci 17. Sabato la trasferta a Monteroni.

Il Centro Tecnico BM Arezzo batte la Micromec San Casciano 76-58 al Palasport Mario D’Agata e conquista il terzo successo in campionato. Gli amaranto risolvono una partita rimasta a lungo in equilibrio con l’accelerazione dell’ultimo quarto.

L’avvio premia gli ospiti, avanti 18-13 al termine del primo periodo. La squadra di coach Vezzosi recupera nel secondo quarto e va all’intervallo sul 30-29. Anche dopo la pausa San Casciano resta in partita: al trentesimo Arezzo conduce 51-47, prima di allungare nell’ultima frazione con un parziale di 25-11 che fissa il risultato sul 76-58.

Millan Rodriguez è il miglior realizzatore amaranto con 19 punti, seguito da Lanucci con 17. In doppia cifra anche Cosi, autore di 11 punti, e Risaliti con 10. Branchetti e Caneschi ne aggiungono 9 a testa.

Vezzosi sottolinea soprattutto la pazienza con cui la squadra ha affrontato la gara, senza innervosirsi e aspettando il momento per prendere il vantaggio decisivo. Il tecnico ricorda che il gruppo è giovane e deve continuare a crescere, inserendo progressivamente altri ragazzi. Un ringraziamento particolare va al pubblico, indicato dall’allenatore come una spinta fondamentale nelle partite casalinghe.

Il lavoro in palestra riprende subito: la settimana propone impegni importanti sia per la DR1 sia per l’Under 17 Eccellenza. Sabato prossimo il Centro Tecnico BM sarà in trasferta a Monteroni, una delle favorite per il passaggio in Serie C, reduce dalla sconfitta sul campo della Synergy Valdarno.

Il tabellino
Centro Tecnico BM Arezzo–Micromec San Casciano 76-58.
Parziali progressivi: 13-18; 30-29; 51-47; 76-58.

Centro Tecnico BM Arezzo: Risaliti 10, Lanucci 17, Pasqui, Bettini, Millan Rodriguez 19, Marcelli 1, Branchetti 9, Pierallini, Caneschi 9, Francesconi, Cosi 11, Allegretti. Allenatore: Vezzosi. Assistenti: Bruschi e Baielli. Accompagnatore: Allegretti. Fisioterapista: Marraccini. Preparatore: Donatacci.

Micromec San Casciano: Sartorio 8, Carli M. 2, Bacci, Mazzerelli 4, Merlini 3, Bellucci 12, Sani 1, Coli 11, Ristori 4, Carli F. 13. Allenatore: Pistolesi.

 

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Tennis Giotto, donne prime in A2 e ai playoff per l’A1. Gli uomini chiudono secondi
Prossimo articolo
Parcheggio Pietri, il bar fantasma aspetta anche Babbo Natale: Caneschi denuncia ancora 70mila euro e degrado
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Olivi abbandonati: c’è chi vuole curarli gratis, ma per lavorare deve pagare l’affitto

Gino Perticai -
Dopo il caso dei 3.000 olivi comunali di Arezzo, il paradosso si allarga agli oliveti di altri proprietari: chi si offre di recuperarli a proprie spese può sentirsi chiedere un affitto.

Arezzo, per essere Jasmine non serve il certificato del medico: lo riconosce il Tribunale

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Arezzo, il poeta contro l’ansia sceglie le scale mobili: almeno i gradini fanno tutto da soli

Satira civica Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕