Basket, il Centro Tecnico BM Arezzo accelera nel finale: San Casciano battuto 76-58

Il Centro Tecnico BM Arezzo batte la Micromec San Casciano 76-58 al Palasport Mario D’Agata e conquista il terzo successo in campionato. Gli amaranto risolvono una partita rimasta a lungo in equilibrio con l’accelerazione dell’ultimo quarto.

L’avvio premia gli ospiti, avanti 18-13 al termine del primo periodo. La squadra di coach Vezzosi recupera nel secondo quarto e va all’intervallo sul 30-29. Anche dopo la pausa San Casciano resta in partita: al trentesimo Arezzo conduce 51-47, prima di allungare nell’ultima frazione con un parziale di 25-11 che fissa il risultato sul 76-58.

Millan Rodriguez è il miglior realizzatore amaranto con 19 punti, seguito da Lanucci con 17. In doppia cifra anche Cosi, autore di 11 punti, e Risaliti con 10. Branchetti e Caneschi ne aggiungono 9 a testa.

Vezzosi sottolinea soprattutto la pazienza con cui la squadra ha affrontato la gara, senza innervosirsi e aspettando il momento per prendere il vantaggio decisivo. Il tecnico ricorda che il gruppo è giovane e deve continuare a crescere, inserendo progressivamente altri ragazzi. Un ringraziamento particolare va al pubblico, indicato dall’allenatore come una spinta fondamentale nelle partite casalinghe.

Il lavoro in palestra riprende subito: la settimana propone impegni importanti sia per la DR1 sia per l’Under 17 Eccellenza. Sabato prossimo il Centro Tecnico BM sarà in trasferta a Monteroni, una delle favorite per il passaggio in Serie C, reduce dalla sconfitta sul campo della Synergy Valdarno.

Il tabellino

Centro Tecnico BM Arezzo–Micromec San Casciano 76-58.

Parziali progressivi: 13-18; 30-29; 51-47; 76-58.

Centro Tecnico BM Arezzo: Risaliti 10, Lanucci 17, Pasqui, Bettini, Millan Rodriguez 19, Marcelli 1, Branchetti 9, Pierallini, Caneschi 9, Francesconi, Cosi 11, Allegretti. Allenatore: Vezzosi. Assistenti: Bruschi e Baielli. Accompagnatore: Allegretti. Fisioterapista: Marraccini. Preparatore: Donatacci.

Micromec San Casciano: Sartorio 8, Carli M. 2, Bacci, Mazzerelli 4, Merlini 3, Bellucci 12, Sani 1, Coli 11, Ristori 4, Carli F. 13. Allenatore: Pistolesi.