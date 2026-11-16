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Girma Castelli taglia il traguardo di Corriamo con Moreno 2026 a Policiano
Girma Castelli al traguardo della gara di 10 km di Corriamo con Moreno, a Policiano.

Policiano corre per Moreno: oltre 500 atleti, Castelli e Musabyeyezu davanti a tutti

Grande partecipazione a “Corriamo con Moreno”, valida per il Campionato Toscano di corsa in montagna. Vittorie, titoli regionali e una giornata nel ricordo di Moreno Sinatti.

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Policiano corre per Moreno: oltre 500 atleti, Castelli e Musabyeyezu davanti a tutti

Grande partecipazione a “Corriamo con Moreno”, valida per il Campionato Toscano di corsa in montagna. Vittorie, titoli regionali e una giornata nel ricordo di Moreno Sinatti.

Oltre 500 atleti tra agonisti, giovani e partecipanti alle prove non competitive: a Policiano, domenica 15 novembre, “Corriamo con Moreno” ha riempito le strade e i percorsi della zona per ricordare Moreno Sinatti. La manifestazione della U.P. Policiano, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fidal, ha assegnato anche i titoli del Campionato regionale toscano di corsa in montagna. E qui, almeno, alle promesse hanno preferito i fatti: si è corso davvero.

Nella gara competitiva di 10 chilometri, Girma Castelli del G.S. Orecchiella Garfagnana ha vinto in 43’48”, davanti ad Alessio Donati della Trail Running Project, secondo in 43’55”: appena sette secondi di differenza dopo un duello deciso nel finale. Terzo Fabrizio Ridolfi (45’18”), sempre dell’Orecchiella. Ai piedi del podio Emanuele Graziani della U.P. Policiano (47’19”), seguito da Raffaello Bevilacqua (47’37”).

Tra le donne affermazione netta di Adeline Musabyeyezu del G.S. Orecchiella, al traguardo in 47’48”, che aggiunge questo successo a quello ottenuto alla Maratonina Città di Arezzo secondo quanto riferisce la società organizzatrice. Seconda Ana Nanu dell’Atletica Casone Noceto (54’44”), terza Daniela Menchetti dell’Avis Foiano (57’13”); completano le prime cinque Veronica Nocentini della U.P. Policiano (58’32”) e Alice Francesca Vocaturo dell’Orecchiella (58’57”).

Classifica generale 10 km, primi cinque uomini:
1. Girma Castelli (G.S. Orecchiella Garfagnana) – 43’48”
2. Alessio Donati (Trail Running Project) – 43’55”
3. Fabrizio Ridolfi (G.S. Orecchiella Garfagnana) – 45’18”
4. Emanuele Graziani (U.P. Policiano) – 47’19”
5. Raffaello Bevilacqua (G.S. Orecchiella Garfagnana) – 47’37”

Classifica generale 10 km, prime cinque donne:
1. Adeline Musabyeyezu (G.S. Orecchiella Garfagnana) – 47’48”
2. Ana Nanu (Atletica Casone Noceto) – 54’44”
3. Daniela Menchetti (Avis Foiano) – 57’13”
4. Veronica Nocentini (U.P. Policiano) – 58’32”
5. Alice Francesca Vocaturo (G.S. Orecchiella Garfagnana) – 58’57”

I titoli toscani individuali. Per il settore femminile il comunicato ufficiale indica Vanessa Baldi, Ilaria Licari, Veronica Nocentini, Daniela Menchetti, Alice Vocaturo, Monia Salvadori, Simona Prunea e Roberta Peroni. Per il settore maschile: Daniele Detti, Girma Castelli, Fabrizio Ridolfi, Fabio Bigiarini, Raffaello Bevilacqua, Dario Cucchiar, Stefano Politi, Michele Ferrari, Salvatore Basile, Gino Cappelli, Franco Olivari e Aldo Leonardi. Sono titoli assegnati nelle rispettive categorie, non posizioni della classifica generale.

Le gare giovanili. Una festa nella festa, con i successi di Leonardo Dall’Ara e Riccardo Sabella (Atletica Futura), Caterina Micheli e Samuel Basso (Alga Atletica Arezzo), Gioele Buzzi (Atletica Casentino Poppi), Abdul Razac Milighetti (Podistica Il Campino), Ginevra Fini e Ida Coradeschi (BBP Athletic), Agata Pucci, Fabio Sabatini e Agnese Marraghini (U.P. Policiano). I nomi dei vincitori sono riportati secondo i risultati delle singole categorie di età.

Campionato toscano di società: nel settore maschile primo posto alla U.P. Policiano, davanti a G.S. Orecchiella Garfagnana e G.P. Parco Alpi Apuane. Nel femminile vince il G.S. Orecchiella Garfagnana, seguito da U.P. Policiano e Gregge Ribelle.

Dopo le competizioni la giornata è proseguita nella sede della Polisportiva, con il pranzo gratuito per gli atleti prenotati. Il ringraziamento degli organizzatori va ai volontari, ai partecipanti e a tutti coloro che sono stati vicini alla famiglia Sinatti. Perché il risultato più importante, questa volta, non era soltanto quello scritto sul cronometro: era esserci, nel nome di Moreno.

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