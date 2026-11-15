Qualità della vita, Arezzo vola in classifica. Le buche chiedono il riconteggio

Arezzo guadagna dieci posizioni nella classifica della qualità della vita 2026 di ItaliaOggi: dal 47° al 37° posto tra le 107 province italiane. Un risultato positivo, nero su bianco. Talmente positivo che qualcuno, dalle parti di Palazzo Cavallo, potrebbe essere tentato di intestarselo prima ancora di aver finito di leggere come funziona la graduatoria.

La ventottesima indagine, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications insieme all’Università Sapienza di Roma, mette insieme nove grandi aree, dall’economia alla sanità, dalla sicurezza alla cultura. In testa c’è Bolzano, davanti a Milano e Bologna. Firenze è settima, Pisa ventesima e Siena ventiduesima. Arezzo è trentasettesima, davanti a Pistoia, che sale al 39° posto. Non proprio il paradiso terrestre, ma neppure il disastro che certi mugugni da bar lascerebbero immaginare.

Le notizie buone, quelle vere

Il salto aretino si deve soprattutto a due settori. In Affari e lavoro la provincia passa dal 20° al 7° posto; nella Sicurezza sociale balza addirittura dal 42° al 7°. Sono numeri che meritano attenzione, senza sminuirli per il gusto di tirare una pedata a chi governa.

C’è poi un primato curioso: secondo i dati riportati dalla stampa sull’indagine, Arezzo registra il consumo idrico domestico più basso d’Italia, 131 litri per abitante al giorno. Siamo così parsimoniosi con l’acqua che vien da chiedersi se, in futuro, anche le fontane della stazione potranno contribuire al record. Per ora la battuta resta una battuta: il dato statistico non dimostra affatto che il primato dipenda dalle fontane cittadine.

La classifica sale, i problemi non spariscono

Una precisazione però serve, prima che inizi la sagra dell’autocompiacimento: la ricerca riguarda la provincia di Arezzo, non soltanto il Comune capoluogo. E i suoi indicatori fotografano condizioni economiche e sociali che dipendono da imprese, lavoratori, servizi, istituzioni e dinamiche territoriali. Non sono una pagella personale del sindaco, né una bocciatura automatica dell’opposizione.

Soprattutto, dieci posti guadagnati non cancellano per magia i problemi quotidiani. Restano i nodi della viabilità, i cantieri e gli interventi discussi su via Fiorentina e Saione, le domande sulle scadenze dei progetti pubblici. Su questi temi le risposte si misurano in lavori conclusi, tempi rispettati e servizi funzionanti, non in posizioni scalate su un foglio Excel.

Altrimenti basterebbe esporre la classifica davanti a ogni strada dissestata: il cittadino inciampa, ma con una soddisfazione statistica decisamente superiore all’anno scorso.

Bravi tutti. Ma non fateci il monumento

Anche il confronto toscano invita alla prudenza. Firenze resta settima nella graduatoria complessiva, ma precipita al 105° posto per reati e sicurezza. Pisa è ventesima e quarta per sistema salute. Pistoia guadagna diciotto posizioni, mentre Lucca ne perde altrettante. Non esiste insomma una provincia che vinca su tutto: ogni territorio ha i suoi punti forti e i suoi guai.

Arezzo deve essere contenta del miglioramento. E magari approfittarne per capire cosa funziona e cosa ancora no, senza appropriarsi di meriti collettivi o nascondere le criticità sotto il tappeto. La qualità della vita non è una coppa da sollevare in conferenza stampa: è quella cosa che il cittadino dovrebbe trovare ogni mattina appena esce di casa.

Se poi esce di casa e trova una buca, potrà sempre consolarsi: «Quest’anno, però, ci si casca da trentasettesimi».

Fonte dei dati: indagine Qualità della vita 2026 di ItaliaOggi–Ital Communications–Sapienza; approfondimento sulle province toscane pubblicato da La Nazione il 15 novembre 2026.