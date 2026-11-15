ACF Arezzo, la capolista Cesena sbatte sul muro amaranto: 0-0 e un punto che pesa

L’ACF Arezzo ferma sullo 0-0 la capolista Cesena e conquista un punto prezioso. Le ragazze di Andrea Benedetti resistono alla pressione delle ospiti, costruiscono qualche occasione e, quando serve, si affidano alle mani di Belloli. La prima della classe arriva ad Arezzo per vincere, ma trova la porta chiusa. E stavolta il cartello «ripassare più tardi» funziona fino al novantesimo.

Partenza vivace, poi il Cesena alza i giri

L’Arezzo si fa vedere già al 5′: sul corner di Lorieri, Bruni va di testa, Seskute interviene senza allontanare del tutto il pallone e la difesa romagnola salva nei pressi della linea. Le ospiti rispondono al 10′ con Porcarelli, che conclude da posizione defilata trovando Belloli pronta.

Al 16′ il brivido più grosso del primo tempo: Tosello crossa dalla destra, De Muri colpisce e centra il palo. Il pallone torna in campo e la difesa amaranto riesce a liberare. Il Cesena insiste anche con Brignoli e Tosello, mentre al 28′ l’Arezzo prova a ripartire: Lorieri cerca Razzolini, l’azione arriva a Tuteri, ma il tiro è debole. Al 34′ Milan sfiora la traversa dalla distanza.

Belloli dice no, anche due volte nella stessa azione

Nella ripresa l’Arezzo cerca di guadagnare campo e al 63′ Lorieri prova la conclusione angolata, che termina sul fondo. Il Cesena però continua a spingere. Al 70′ Appiah manda alto di poco e tre minuti dopo trova sulla propria strada una Belloli decisiva: la portiera respinge il primo tentativo e si oppone anche alla ribattuta dell’attaccante avversaria.

All’83’ è ancora Appiah a cercare il gol da posizione defilata, ma Belloli blocca. Le ospiti accumulano calci d’angolo, dieci contro uno, senza riuscire a trasformare la pressione in vantaggio.

Un punto da tenere stretto

Finisce senza reti. Contro la squadra indicata alla vigilia come prima in classifica, l’ACF Arezzo porta a casa un pareggio costruito con attenzione e sacrificio. Non sarà stata una partita da fuochi d’artificio offensivi, ma certe domeniche la classifica si muove anche così: lasciando agli avversari il possesso, non i tre punti.

Il tabellino

ACF Arezzo – Cesena 0-0

ACF Arezzo: Belloli, Tuteri, Mancuso, Penzo (Barsali 71′), Bruni, Poli (Milani 60′), Bertora, Lorieri (Davico 79′), Nasoni E., Martino (Placidi 60′), Razzolini (Tulimieri 79′). A disposizione: Borghesi, Brayda, Torres, Balducci. All. Andrea Benedetti.

Cesena: Seskute, Giai, Battilana, Ciano (Compiani 82′), Tosello (Appiah 60′), Porcarelli (Santoro 60′), Groff, Brignoli, Milan (Ciabini 71′), De Muri (Fischer 71′), Minuscoli. A disposizione: Mazzocchi, Gallina, Ferin, Catelli. All. Roberto Rossi.

Ammonite: Groff (61′), Razzolini (76′), Appiah (90′), Rossi (90′). Calci d’angolo: 1-10. Recupero: 0′ nel primo tempo, 5′ nel secondo.