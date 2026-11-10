Sansepolcro, marijuana a chilometro zero: la filiera corta finisce in commissariato

A Sansepolcro la filiera corta sembra aver preso una piega decisamente alternativa. Un 55enne del posto, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, aveva organizzato un’attività di coltivazione e lavorazione della marijuana, con tanto di piante in crescita, essiccazione nei capanni e infiorescenze già confezionate.

Insomma, un ciclo produttivo praticamente completo. Mancavano soltanto il marchio biologico, il QR code per la tracciabilità e un bel cartello «Prodotto a chilometro zero».

A interrompere l’iniziativa agricola sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sansepolcro, che nei giorni scorsi, dopo aver notato movimenti sospetti nella zona, hanno avviato accertamenti e appostamenti fotografici.

Le verifiche hanno portato a individuare alcune piante di cannabis in piena crescita su un terreno di proprietà dell’uomo. Nei capanni adiacenti, invece, altre piante erano già state recise e appese ad essiccare.

Un’organizzazione che, almeno dal punto di vista della gestione degli spazi, sembrava non lasciare niente al caso. La stagionatura era prevista, le autorizzazioni un po’ meno.

Durante la perquisizione gli agenti hanno controllato anche il veicolo del 55enne, trovando un involucro di cellophane contenente numerose infiorescenze di cannabis.

A quel punto la produzione ha cambiato destinazione: niente mercatini, niente vendita diretta e soprattutto niente degustazioni. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’uomo, italiano di 55 anni, già con precedenti per altri reati, è stato denunciato a piede libero per violazione dell’articolo 73, comma 1, del D.P.R. 309/90, relativo alla produzione e coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.

Resta dunque una vicenda giudiziaria da accertare nelle sedi competenti. La presunzione di innocenza è garantita, mentre per il raccolto, almeno per il momento, la stagione può considerarsi definitivamente conclusa.

Morale della storia: il pollice verde è una bella qualità. Ma quando arrivano quelli con la divisa blu, il raccolto rischia di finire direttamente tra i corpi di reato.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali riportati dalla Polizia di Stato.